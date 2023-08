Les contrats à terme de Toronto ont progressé jeudi, poussés par les prix du pétrole, tandis que les résultats trimestriels des grandes banques canadiennes ont démarré sur une note mitigée, la Banque Royale du Canada ayant battu les estimations de bénéfices, tandis que la Banque Toronto-Dominion a manqué les attentes des analystes.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,2% à 6h57 ET (1057 GMT).

Le principal indice boursier du Canada a rebondi d'un creux de deux mois pour clôturer en hausse de près de 1% mercredi.

Le pétrole s'est stabilisé après que les données économiques décevantes des principales économies aient entraîné une baisse précoce des prix, les investisseurs attendant un discours du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell vendredi pour obtenir des indices sur les mouvements des taux d'intérêt.[O/R]

La plus grande banque du Canada, Royal Bank of Canada (RBC) a battu les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre, stimulé par des mesures de réduction des coûts et des taux d'intérêt plus élevés.

La deuxième banque du pays, la Banque Toronto-Dominion, n'a pas atteint les estimations de Bay Street pour son bénéfice trimestriel, car elle a mis de l'argent de côté pour couvrir des prêts impayés.

Par ailleurs, les Canadiens qui espéraient être soulagés d'une hausse rapide des taux hypothécaires risquent d'être déçus, car les récents mouvements sur le marché obligataire indiquent que les taux d'intérêt resteront à des niveaux élevés plus longtemps que prévu.

De l'autre côté de la frontière, les contrats à terme qui suivent l'indice Nasdaq 100 ont bondi après qu'une prévision exceptionnelle de Nvidia a renforcé la confiance des investisseurs et a fait grimper les actions des principaux titres technologiques et de croissance. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 6:57 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 919,2 $ ; -0,1% [GOL/]

Brut américain : 79,17 $ ; +0,4% [O/R]

Brut Brent : 83,54 $ ; +0,4% [O/R]

($1= C$1.3539)