Les contrats à terme du principal indice boursier du Canada, qui est fortement axé sur les ressources, ont augmenté mardi en raison de la hausse des prix du pétrole et de l'or, les négociateurs reprenant leurs activités en l'absence des marchés américains après une longue fin de semaine.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,3 % à 7:17 a.m. ET (1117 GMT).

On s'attend à ce que les échanges soient légers car la plupart des marchés de Wall Street étaient fermés pour le congé de la fête de l'Indépendance. Les marchés canadiens étaient fermés pour la fête du Canada lundi.

Les prix du pétrole ont augmenté alors que les marchés ont pris en compte les réductions de l'offre pour le mois d'août par les principaux exportateurs, l'Arabie Saoudite et la Russie, et les faibles perspectives économiques mondiales. [O/R]

Les prix de l'or se sont également raffermis, certains traders pariant sur le fait que les faibles données économiques américaines récentes pourraient inciter la Réserve fédérale à repenser sa trajectoire de hausse des taux, tout en se positionnant pour d'autres indices provenant du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale. [GOL/]

Les prix du cuivre, d'autre part, ont chuté mardi, pénalisés par des perspectives de demande sombres et des données économiques faibles de la Chine, principal consommateur de métaux, ainsi que par un dollar plus fort. [MET/L]

Les investisseurs garderont un œil attentif sur les données de l'activité manufacturière nationale de juin prévues à 9h30 ET pour plus d'indices sur la santé de l'économie et la position de la Banque du Canada (BdC) sur la poursuite du resserrement de la politique monétaire.

La décision de la BdC sur le resserrement de la politique monétaire est attendue la semaine prochaine, où les traders sont partagés entre une nouvelle augmentation de 25 points de base et le maintien des taux par la banque centrale.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a clôturé à son plus haut niveau en six semaines vendredi, stimulé par les valeurs technologiques et les matériaux.

Le TSX a enregistré un maigre gain trimestriel entre avril et juin, sous la pression de la volatilité des prix des produits de base et des perspectives incertaines de la Chine, principal consommateur de produits de base.

PRODUITS DE BASE À 7 h 17 HE

Contrats à terme sur l'or : 1937,1 $ ; +0,39% [GOL/]

Brut américain : 70,81 $ ; +1,46% [O/R]

Brut Brent : 75,71 $ ; +1,42% [O/R]