Les contrats à terme liés au principal indice boursier du Canada, riche en ressources naturelles, ont augmenté mercredi en raison de la hausse des prix du pétrole et du cuivre, tandis que les investisseurs attendent les données sur l'inflation américaine et la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,3% à 7:22 a.m. ET (1122 GMT), reflétant les gains de leurs homologues américains. [.N]

Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, prévues à 8h30 ET, devraient montrer que l'inflation a diminué à 3,1% sur une base annuelle en juin, contre 4% un mois plus tôt.

Les traders évaluent à 89% les chances d'une augmentation de 25 points de base par la Réserve fédérale américaine plus tard ce mois-ci.

Entre-temps, la Banque du Canada devrait augmenter son taux directeur d'un quart de point de pourcentage pour atteindre son plus haut niveau en 22 ans, à savoir 5 %, lors de sa décision de juillet sur les taux d'intérêt à 10h00 (heure de l'Est).

Les prix du pétrole ont augmenté dans un marché pris entre les attentes de réduction de l'offre et les inquiétudes de la faiblesse économique mondiale. [O/R]

Les prix du cuivre ont été soutenus par des données plus solides sur le crédit en Chine, le principal consommateur, et par un dollar plus faible, qui a chuté à son plus bas niveau en deux mois en raison des attentes d'une inflation plus faible. [MET/L] [FRX/]

Les nouveaux prêts bancaires en Chine ont augmenté plus que prévu en juin par rapport au mois précédent, aidés par les efforts de la banque centrale pour soutenir l'économie alors que la reprise post-pandémique s'estompe.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a clôturé en hausse de 0,3 % mardi.

La Banque Laurentienne du Canada, la neuvième plus grande banque du pays, a déclaré qu'elle procédait à un examen des options stratégiques.

Valeurs Mobilières TD a abaissé la cote du détaillant de vêtements et d'accessoires Aritzia de "acheter" à "conserver".

MATIÈRES PREMIÈRES À 7 h 22 HE

Contrats à terme sur l'or : 1 939,8 $ ; +0,1% [GOL/]

Brut américain : 74,93 $ ; +0,1% [O/R]

Brut Brent : 79,37 $ ; -0,04% [O/R]

(1 $ = 1,32 dollar canadien)