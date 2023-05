Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont légèrement augmenté jeudi, suivant la hausse des prix du pétrole brut, alors que la faiblesse des métaux a limité les gains.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,2 % à 6 h 40 (HE).

Les contrats liés au pétrole brut ont récupéré une partie des pertes subies lors de la session précédente après que les données des Etats-Unis aient reflété une demande plus forte pour les carburants de transport. [O/R]

Les prix des métaux précieux et de base ont baissé face à un dollar plus fort, et les données mitigées de la Chine, premier consommateur, ont encore assombri les perspectives de demande pour les matières premières. [MET/L] [GOL/]

Parmi les nouvelles des entreprises, le producteur de potasse Nutrien Ltd a réduit ses prévisions de bénéfices annuels alors que les prix élevés des engrais dus aux sanctions occidentales contre la Russie et la Biélorussie ont pesé sur la demande.

La Financière Manuvie a annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations des analystes, l'assureur ayant attiré moins de capitaux de la part d'investisseurs effrayés par la récente volatilité des marchés.

Algonquin Power & Utilities Corp. a déclaré que le producteur d'électricité procéderait à un examen stratégique de son groupe de production d'énergie renouvelable dans le but d'accroître la valeur pour les actionnaires.

Mercredi, l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,4 %, plombé par des pertes dans les secteurs des matériaux et de l'énergie. [L'INDICE DOWNE E-MINIS ÉTAIT EN BAISSE DE 4 %.]

L'indice Dow e-minis était en baisse de 4 points, ou 0,01 % à 6 h 45 (HE), tandis que l'indice S&P 500 e-minis était en hausse de 8,75 points, ou 0,21 %, et l'indice Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 31,25 points, ou 0,23 %. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 6:40 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 033,1 $ ; -0,2% [GOL/]

Brut américain : 72,99 $ ; +0,6% [O/R]

Brent : 76,87 $ ; +0,6% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES JEUDI

Demandes hebdomadaires d'allocations chômage attendues à 8:30 am ET

Indice des prix à la production pour le mois d'avril à 8h30 ET

(1 $ = 1,3372 dollar canadien)