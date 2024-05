New York (awp/afp) - Les prix du pétrole, qui dans un premier temps ont poursuivi leur hausse mercredi, poussés par les risques géopolitiques et la prochaine réunion des pays exportateurs de l'Opep+, ont changé de direction et terminé en baisse sous la pression des taux obligataires.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, a cédé 0,73% à 83,60 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, a cédé 0,75% à 79,23 dollars.

Les deux références mondiales du brut ont d'abord gagné du terrain après une nouvelle attaque sur un navire en mer Rouge.

Un navire grec a été endommagé par des tirs de missiles par les rebelles Houthis au large du Yémen où les forces américaines ont aussi intercepté cinq drones, a indiqué mardi le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Le Centcom a ajouté avoir abattu en mer Rouge cinq drones lancés depuis les zones contrôlées par les Houthis.

L'attention des investisseurs pétroliers s'est également portée sur la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés de l'accord Opep+, prévue dimanche.

Les pays membres doivent décider de leurs niveaux de production pour la seconde partie de l'année.

"Le marché dans son ensemble s'attend à ce que l'Opep et ses alliés -en premier lieu la Russie- s'accordent sur la prolongation de l'accord actuel de limitation de la production", ont affirmé les analystes d'Energi Danmark.

Susannah Streeter de Hargreaves Lansdown s'attend également à ce que "les producteurs prolongent les réductions de production jusqu'au troisième trimestre, réduisant ainsi l'offre sur les marchés mondiaux".

Ces facteurs ont poussé les prix de l'or noir à la hausse jusqu'à ce que la tension des rendements obligataires américains ne prenne le dessus.

"Des taux d'intérêt élevés sont généralement un élément destructeur de demande", a résumé Robert Yawger de Mizuho USA. Des taux élevés rendent la vie chère et ralentissent les dépenses des consommateurs et les investissements des entreprises.

Les rendements obligataires qui évoluent en sens inverse du prix des obligations montaient à 4,61% vers 19H30 GMT, contre 4,55% la veille tet 4,46% mardi matin, pour ceux à dix ans.

Cette vive remontée a été provoquée notamment par le peu de succès de plusieurs émissions de bons du Trésor à deux, cinq et sept ans mardi et mercredi et par des indicateurs macro-économiques américains plus dynamiques que prévus comme la confiance des consommateurs en avril.

Cela fait craindre que la banque centrale américaine (Fed) ne conserve ses taux élevés plus longtemps pour freiner l'activité et comprimer l'inflation.

afp/rp