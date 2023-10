Les coûts d'emprunt britanniques à 30 ans atteignent leur plus haut niveau depuis 1998

Les rendements des obligations d'État britanniques à 30 ans ont atteint leur niveau le plus élevé depuis plus de 25 ans vendredi, dans le cadre d'un mouvement mondial plus large, les tensions au Moyen-Orient suscitant des inquiétudes quant à l'augmentation des prix du pétrole et de l'inflation.