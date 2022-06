Les craintes de récession pèsent sur le pétrole et les métaux

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient en légère baisse lundi, les craintes de récession économique pesant sur les prix du brut et des métaux, dans un contexte de resserrement des taux d'intérêt par les banques centrales.

Vers 10H20 GMT (12H20 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août perdait 0,35% à 112,72 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en juillet baissait quant à lui de 0,16% à 109,38 dollars.

"Les attentes d'une baisse de la demande de pétrole avec le ralentissement des économies ont fait baisser le cours" du brut en début de séance, commente Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

La semaine passée, le Brent, référence de l'or noir en Europe, avait déjà perdu plus de 7%, et son homologue américain le WTI a dévissé de plus de 9%.

Carsten Fritsch, analyste pour Commerzbank, interprète cette baisse comme une réaction tardive aux craintes de récession qui pèsent depuis un certain temps déjà sur les prix d'autres produits comme les métaux industriels.

"La hausse rapide des taux d'intérêt au cours des dernières semaines (...) alimente les craintes d'un ralentissement économique marqué qui ne laisserait pas non plus la demande de pétrole indemne", explique-t-il.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a augmenté mercredi ses taux de 0,75 point, une mesure inédite depuis 1994.

Samedi, Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la banque centrale américaine (Fed) s'est dit favorable à une nouvelle hausse des taux directeurs de trois-quarts de points de pourcentage lors de la prochaine réunion, fin juillet.

La plupart des métaux industriels poursuivaient également leur trajectoire baissière.

Sur la Bourse des métaux de Londres (LME), les prix du cuivre évoluaient désormais en dessous de la barre des 9.000 dollars la tonne, touchant lundi le plancher de 8.830,00 dollars la tonne, un plus bas depuis octobre.

Fortement utilisé dans l'industrie, notamment pour la confection de circuits électriques, le cuivre est connu pour refléter l'état de santé de l'économie mondiale, d'où son surnom de Docteur Cuivre (Dr Copper).

Le prix du minerai de fer a quant à lui perdu plus de 7% la semaine dernière. Lundi, vers 10H20 GMT, il poursuivait son déclin, baissant d'environ 2,5%, à 127,90 dollars la tonne.

"Si l'économie des principaux pays et régions du monde entre réellement en récession, au lieu de simplement se refroidir pendant un certain temps (...), les prix des métaux sont susceptibles de baisser encore plus", met en garde Daniel Briesemann, analyste pour Commerzbank.

