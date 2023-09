Les actions mondiales ont chuté mercredi après que le ralentissement de la croissance en Chine et en Europe a renforcé les inquiétudes concernant la dynamique économique générale, tandis que le dollar s'est raffermi, les investisseurs évaluant les perspectives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

La jauge la plus large des actions mondiales du MSCI a glissé de 0,1% à 0845 GMT.

Les actions européennes ont baissé, étendant les pertes pour une sixième session consécutive, tirées vers le bas par les craintes de ralentissement économique mondial et les prix élevés du pétrole brut.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était à son plus bas niveau hebdomadaire de 0,8% à 8h45 GMT.

Les commandes industrielles allemandes ont chuté plus que prévu en juillet, a déclaré l'office fédéral des statistiques. Les PMI de la construction et les ventes au détail de la zone euro sont attendus plus tard dans la journée.

En Asie, l'indice Hang Seng a clôturé en baisse de 150 points et l'indice de référence chinois CSI300 a chuté de 0,22%, avant les attentes selon lesquelles les exportations chinoises se sont contractées à un rythme plus lent en août.

Le sentiment des investisseurs chinois a également vacillé après qu'une enquête du secteur privé a montré mardi que l'activité des services a augmenté au rythme le plus lent en huit mois en août, reflétant la faiblesse de la demande.

"Les principaux risques qui pourraient miner le sentiment des actions en septembre comprennent les développements du marché immobilier chinois et les augmentations potentielles des prix de l'alimentation et de l'énergie", a déclaré Bruno Schneller, directeur général d'INVICO Asset Management.

La Chine devrait également publier des données sur les prêts et l'inflation dans les prochains jours.

Une autre préoccupation, selon M. Schneller, concerne les délibérations sur de nouvelles réductions de la production de pétrole, qui pourraient raviver les inquiétudes inflationnistes et réduire la confiance des investisseurs.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont dépassé les 90 dollars le baril mardi après que l'Arabie saoudite et la Russie ont toutes deux déclaré qu'elles prolongeraient les réductions de l'offre jusqu'à la fin de l'année 2023. Les contrats à terme du Brent et du brut américain West Texas Intermediate étaient en baisse de plus de 60 cents à 0845 GMT à 89,37 dollars et 86,05 dollars, respectivement.

L'activité manufacturière en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans la zone euro a diminué, tandis que leurs secteurs de services sont tombés en territoire de contraction.

"Les données européennes sont plutôt faibles. Nous pensons qu'il y a encore de fortes chances d'avoir une légère récession aux États-Unis et en Europe vers la fin de l'année ou le début de l'année prochaine", a déclaré Redmond Wong, stratège du marché de la Grande Chine chez Saxo Markets.

Au retour des vacances de la fête du travail aux États-Unis, les traders ont été confrontés à un volume inhabituellement élevé d'émissions d'obligations d'entreprises, plus de 36 milliards de dollars devant arriver sur le marché cette semaine, et 120 milliards de dollars d'émissions libellées en dollars de première qualité attendues ce mois-ci, a noté Jim Reid, stratège de la Deutsche Bank, mercredi.

"La pression sur les rendements du Trésor américain provient alors du fait que les investisseurs couvrent le risque de taux d'intérêt", a déclaré M. Reid dans une note.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont baissé de 2,6 points de base pour atteindre un plus bas de 4,242% mercredi, après avoir atteint un plus haut depuis le 25 août à 4,274%, tandis que le dollar américain a augmenté dans les échanges précédents pour atteindre un plus haut de près de six mois face à un panier de devises.

Les investisseurs digèrent les signaux récents sur les hausses potentielles des taux d'intérêt américains. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré mardi que la dernière série de données économiques donnait à la banque centrale américaine la possibilité de déterminer s'il était nécessaire de procéder à une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

L'Institute for Supply Management (ISM) publie mercredi l'indice PMI des services aux États-Unis.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 923,01 $ l'once à 0835 GMT, après avoir affiché sa plus grande perte en une journée depuis le 1er août mardi.