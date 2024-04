(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont clôturé en hausse jeudi, les investisseurs ayant d'abord digéré les propos du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell dans la nuit, avant de réagir aux demandes initiales d'allocations chômage américaines plus élevées que prévu.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 38,45 points, soit 0,5%, à 7 975,89. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 119,55 points, soit 0,6%, à 19 873,19, et l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 0,50 point à 742,58.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,5% à 796,99, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,7% à 17 294,15, et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,6% à 14 746,83.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé stable, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,2%.

Le Bureau américain des statistiques du travail a rapporté que les demandes d'allocations chômage ont augmenté à 221 000 au cours de la semaine terminée le 29 mars, en hausse par rapport à 212 000 et plus élevé que le consensus cité par FXStreet de 214 000.

"Les demandes initiales d'allocations chômage ont augmenté pour atteindre leur plus haut niveau depuis la fin du mois de janvier lors de la semaine terminée le 30 mars, mais restent confortablement en dessous d'un niveau qui signalerait un affaiblissement significatif des conditions du marché du travail, a déclaré Nancy Vanden Houten, analyste d'Oxford Economics.

"Les données relatives aux demandes d'indemnisation et d'autres indicateurs du marché du travail sont cohérents avec un marché de l'emploi encore assez sain. La Fed n'a pas besoin d'un affaiblissement significatif du marché du travail pour commencer à réduire les taux d'intérêt, mais elle doit être convaincue que le marché de l'emploi est suffisamment équilibré pour supporter un ralentissement de la croissance des salaires.

"Cependant, en nous basant principalement sur les récentes données relatives à l'inflation, nous avons repoussé le calendrier de la première baisse des taux dans nos prévisions de mai à juin."

Mercredi soir, le président de la Fed, M. Powell, a déclaré lors d'une conférence en Californie que les risques actuels pour l'économie américaine étaient "à double sens", avec des conséquences négatives pour l'économie si les décideurs politiques décidaient de réduire les taux trop rapidement ou trop lentement.

"Le risque, cependant, d'agir trop tôt, est vraiment... que l'inflation augmente", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il "serait assez perturbant si nous devions ensuite revenir à la charge".

Mais si l'économie américaine continue d'évoluer comme prévu, la plupart des participants à la Fed s'attendent toujours à ce qu'il soit "approprié de commencer à abaisser le taux directeur à un moment donné cette année", a-t-il déclaré.

Les regards se tournent maintenant vers les chiffres de l'emploi non agricole de vendredi, qui devraient montrer que le rythme de la croissance de l'emploi s'est ralenti à 200 000 en mars, contre 275 000 en février, selon FXStreet.

Les chiffres de mercredi de l'entreprise de traitement des salaires ADP ont montré que le secteur privé américain a créé plus d'emplois en mars qu'un mois plus tôt.

L'emploi dans le secteur privé a augmenté de 184 000 postes en mars, contre 155 000 en février. La croissance de l'emploi en mars a dépassé le consensus cité par FXStreet de 148 000.

La livre sterling était cotée à 1,2667 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en hausse par rapport à 1,2630 USD mercredi. L'euro s'est établi à 1,0865 USD, en hausse par rapport à 1,0827 USD. Face au yen, le dollar était en baisse à 151,67 yens contre 151,72 yens.

Les actions à New York étaient en hausse à la clôture de Londres, avec le DJIA en hausse de 0,4%, l'indice S&P 500 en hausse de 0,7%, et le Nasdaq Composite en hausse de 0,9%.

Dans le FTSE 100 de Londres, Entain a mené les gains, augmentant de 5,0 %, après que la société de paris sportifs et de jeux d'argent ait déclaré que Stella David, directrice générale par intérim, remplacera Barry Gibson en tant que président d'ici la fin du mois de septembre.

M. Gibson pourrait se retirer plus tôt que septembre, selon le calendrier et la nomination d'un nouveau PDG.

Entain a indiqué qu'elle poursuivait sa recherche d'un nouveau PDG après le départ de Jette Nygaard-Andersen en décembre.

Les mineurs se sont également bien comportés, avec Antofagasta en hausse de 4,7 %, Fresnillo en hausse de 3,2 % et Anglo American en hausse de 3,1 %, tandis que les majors pétrolières Shell et BP ont respectivement augmenté de 0,6 % et baissé de 0,8 %.

Le pétrole Brent était coté à 89,13 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en baisse par rapport à 89,69 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. Le Brent avait pourtant atteint 89,95 USD mercredi.

L'or était coté à 2 292,67 USD, en hausse par rapport aux 2 286,90 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. Il avait atteint 2 304,89 USD plus tôt dans la journée de jeudi.

Les prêteurs se sont également bien comportés dans le FTSE 100, avec Lloyds en hausse de 3,0 %, NatWest en hausse de 2,9 % et Barclays en hausse de 2,5 %.

Dans le FTSE 250, Future a fait un bond de 14 %, après avoir déclaré qu'il était en passe de répondre aux attentes après avoir renoué avec la croissance organique de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

L'éditeur de magazines en ligne et propriétaire du site de comparaison de prix Go Compare a déclaré que le retour à la croissance était dû à une forte performance de Go Compare, ainsi qu'à une bonne croissance du commerce interentreprises et à une bonne résistance des magazines.

Toutefois, ces résultats ont été contrebalancés par une performance plus difficile des produits affiliés et de la publicité numérique, les pressions macroéconomiques et la faible visibilité continuant à avoir un impact sur l'ensemble du secteur.

Future a déclaré qu'il était en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'exercice financier, sous réserve de l'impact de la conversion des devises. La conversion de trésorerie au cours du semestre a été forte, et l'entreprise est hautement génératrice de trésorerie, a déclaré Future.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Gulf Marine Services a augmenté de 14%, après que le fournisseur de navires de soutien autopropulsés et auto-élévateurs pour les secteurs du pétrole offshore, du gaz et des énergies renouvelables ait déclaré une croissance à deux chiffres de ses bénéfices en 2023 et ait fixé des prévisions élevées pour 2024.

Le chiffre d'affaires en 2023 a augmenté de 14 %, passant de 133,2 millions USD à 151,6 millions USD, tandis que le bénéfice avant impôt a bondi de 66 %, passant de 27,1 millions USD à 44,9 millions USD.

Gulf Marine Services a déclaré que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement était en hausse de 22% à 87,5 millions USD, contre 71,5 millions USD. Pour 2024, elle s'attend à un Ebitda ajusté compris entre 92 et 100 millions USD, soit une hausse de 14%.

Sur l'AIM, Gelion a fait un bond de 70 %, après avoir déclaré avoir franchi une étape importante dans le développement de sa batterie au lithium-soufre, en augmentant sa densité énergétique d'environ 60 %.

La société londonienne spécialisée dans la technologie des batteries a indiqué qu'elle avait réussi à fabriquer une cellule à poche de 9,5 ampères-heure au lithium-soufre de 395 watts-heure par kilogramme dans un format de cellule commercial. Gelion a déclaré que l'augmentation de la densité énergétique est comparée aux batteries lithium-ion actuelles, qui fournissent environ 250 wattheures par kilogramme.

Le calendrier économique de vendredi prévoit des indices PMI de la construction pour la zone euro et l'Allemagne à 8h30 BST, et pour le Royaume-Uni à 9h30 BST. L'indice des prix de l'immobilier britannique de Halifax est publié à 0700 BST, tandis que les chiffres des ventes au détail de la zone euro sont publiés à 1000 BST.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

