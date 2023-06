Predator Oil & Gas Holdings PLC - opérations pétrolières et gazières au Maroc, à Trinidad et en Irlande - Paul Griffiths, président exécutif, vend 17,5 millions d'actions et Lonny Baumgardner, directeur général, en vend 500 000, et ils prêtent le produit de l'opération à la société. Les actions sont placées par Novum Securities Ltd à 10,5 pence l'unité, ce qui permet de lever un total de 1,9 million de livres sterling brut. Predator explique que la transaction est organisée parce qu'elle ne dispose pas d'une marge de manœuvre suffisante pour émettre de nouvelles actions sans produire un prospectus approuvé par l'autorité britannique de conduite financière (Financial Conduct Authority). Les prêts seront assortis d'un taux d'intérêt de 4 % et seront remboursés en actions dès que Predator sera en mesure de le faire. L'argent sera utilisé pour faire progresser le forage du puits MOU-4 au Maroc.

Cours actuel de l'action : 11,09 pence, en baisse de 15 % à Londres mercredi après-midi

Variation sur 12 mois : en hausse de 31

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.