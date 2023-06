Les dollars australien et néo-zélandais semblaient prêts à rompre une série de gains de trois semaines vendredi, alors qu'une série de hausses de taux des banques centrales alimente les inquiétudes sur la croissance mondiale et sape les prix des matières premières.

L'Aussie était en baisse à 0,6760 $, loin de son récent sommet de 0,6900 $ et en baisse de 1,7 % pour la semaine jusqu'à présent. Le support se situe à 0,6731 $ et 0,6693 $, et la résistance à 0,6806 $.

Le dollar kiwi est resté bloqué à 0,6184 $, ayant perdu 0,8 % pour la semaine. La résistance se situe à son récent sommet de 0,6247 $, et le support à 0,6135 $.

Les hausses de taux en Grande-Bretagne, en Norvège, en Suisse et en Turquie ont souligné le risque que les banques centrales soient obligées de resserrer leur politique monétaire pour maîtriser une inflation tenace, ce qui ralentirait fortement l'économie mondiale.

Il est à noter qu'un relèvement excessif de la Banque d'Angleterre a en fait entraîné une baisse de la livre sterling, les investisseurs craignant qu'une récession au Royaume-Uni ne soit désormais inévitable. La plupart des prix des matières premières ont également baissé à la suite de l'évolution des taux, le pétrole étant le plus grand perdant.

Les marchés ont à leur tour réduit les chances d'une nouvelle hausse des taux de la Reserve Bank of Australia (RBA) en juillet. Une hausse d'un quart de point à 4,35 % est désormais considérée comme un pari à 50-50, avec une certaine possibilité que les taux atteignent un maximum de 4,6 %.

Beaucoup dépendra des données sur les prix à la consommation en mai la semaine prochaine, après une mauvaise surprise à la hausse en avril.

Les analystes s'attendent à ce que l'inflation annuelle diminue assez fortement de 6,8 %, peut-être jusqu'à environ 6,0 %, bien qu'en grande partie à cause des effets de base, les prix de l'essence ayant baissé en mai alors qu'ils avaient augmenté au cours du même mois l'année dernière.

"En conséquence, nous conseillons de ne pas trop interpréter les résultats," a déclaré Taylor Nugent, économiste à la NAB. "Les détails sur l'inflation des services seront plus importants pour la RBA.

En particulier, la RBA surveille de près la mesure de l'IPC excluant les éléments volatils et les voyages de vacances, qui est considérée comme un indicateur plus précis des coûts du secteur des services. Cette mesure s'est établie à 6,5 % en avril.

"Nous pensons qu'une impression de 6,4 a/a ou plus sur cette mesure démontrerait un risque de hausse des prévisions d'inflation de la RBA", a averti M. Nugent. "Nous pensons que la RBA doit encore relever ses taux et nous prévoyons qu'elle augmentera ses taux de 25 points de base en juillet et en août, ce qui portera le taux d'escompte à 4,6 %. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Stephen Coates)