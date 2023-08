Les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production de sables bitumineux au Canada sont restées stables en 2022, même si la production a augmenté, selon une analyse réalisée par S&P Global mercredi, ce qui suggère que les émissions absolues de ce secteur à forte intensité de carbone pourraient atteindre leur maximum plus tôt qu'on ne le pensait.

C'est la première fois depuis que S&P Global a commencé à suivre les émissions en 2009 que les émissions absolues des sables bitumineux n'ont pas augmenté, à l'exception des périodes au cours desquelles une perturbation majeure du marché a entraîné une baisse de la production, comme la pandémie de COVID-19.

Malgré cela, le secteur des sables bitumineux du nord de l'Alberta devra encore réduire considérablement ses émissions pour atteindre les objectifs climatiques du Canada, a déclaré Kevin Birn, analyste en chef des marchés pétroliers canadiens chez S&P Global Commodity Insights.

"Nous nous attendions à ce que les émissions absolues augmentent, comme c'est toujours le cas lorsque le marché n'est pas perturbé. Le fait qu'il y ait eu un blocage suggère que l'industrie pourrait être en mesure d'obtenir plus que ce qu'elle avait prévu", a déclaré M. Birn.

"Mais pour que l'industrie puisse réduire les émissions absolues à grande échelle, il est nécessaire de procéder au captage et au stockage du carbone (CSC)", a-t-il ajouté.

Un certain nombre des plus grands producteurs de sables bitumineux du Canada, dont Suncor Energy et Cenovus Energy, ont demandé aux gouvernements du Canada et de l'Alberta un financement public pour développer une technologie coûteuse de captage et de stockage du carbone.

Le Canada est le quatrième producteur mondial de pétrole brut, dont les deux tiers environ proviennent des sables bitumineux de la province occidentale de l'Alberta.

Le gouvernement du Premier ministre libéral Justin Trudeau vise une réduction de 40 à 45 % des émissions par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à 2030, mais il est peu probable qu'il y parvienne sans des réductions significatives de la part de l'industrie pétrolière et gazière, qui est le secteur le plus émetteur du pays.

Les émissions des sables bitumineux sont restées stables à 81 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 2022, tandis que la production totale a atteint 3,1 millions de barils par jour (bpj), soit une augmentation de plus de 50 000 bpj, selon le rapport de S&P Global.

Ce rapport attribue la stabilisation des émissions absolues aux améliorations de l'intensité des gaz à effet de serre (GES) à l'échelle de l'industrie, telles que l'utilisation de moins de vapeur dans les projets de sables bitumineux thermiques et l'amélioration de l'efficacité d'exploitation.

Une légère baisse de la production de brut synthétique à forte intensité de carbone, due à d'importants arrêts de maintenance en 2022, et une augmentation de la production des projets de sables bitumineux thermiques plus efficaces ont également contribué à cette évolution.

"L'arrêt potentiel de la croissance des émissions en 2022 est un signal clair que les émissions absolues des sables bitumineux atteindront effectivement leur maximum et commenceront à diminuer, peut-être plus tôt que prévu", a déclaré M. Birn, ajoutant que S&P Global prévoyait que cela se produirait aux alentours de 2025. (Reportage complémentaire d'Arunima Kumar à Bengaluru ; rédaction de Krishna Chandra Eluri et Paul Simao)