(Alliance News) - Les émissions de pétrole et de gaz produites au Royaume-Uni devraient augmenter d'ici 2030 pour certaines entreprises, selon une nouvelle analyse.

Les Nations Unies ont déclaré que les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent atteindre leur maximum au plus tard en 2025 et diminuer de 43 % d'ici 2030 pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 Celsius au-dessus des niveaux préindustriels - l'objectif fixé dans l'Accord de Paris.

Des données fournies par Rystad Energy et analysées par Global Witness ont révélé que cinq entreprises - Shell PLC, BP PLC, Equinor, Chevron Corp et le conglomérat israélien Delek Group - devraient augmenter leurs émissions du champ d'application 3 d'ici la fin de la décennie.

Il s'agit des émissions indirectes des entreprises, telles que celles résultant de l'utilisation du pétrole et du gaz qu'elles produisent et vendent.

De nombreuses entreprises du secteur des combustibles fossiles n'incluent pas les émissions de la troisième catégorie dans leur stratégie "zéro émission", s'engageant uniquement à décarboniser leurs activités.

Sur les dix premiers producteurs de pétrole et de gaz au Royaume-Uni, on prévoit que cinq entreprises augmenteront leurs émissions, tandis que les autres les diminueront.

Ensemble, ces dix entreprises devraient émettre 725 millions de tonnes de CO2 d'ici à 2030, Shell et BP étant responsables d'environ 36 % du total.

Alexander Kirk, chargé de campagne sur les combustibles fossiles à Global Witness, a déclaré : "Les grandes compagnies pétrolières affirment que le champ d'application 3 n'est pas suffisant : "Les grandes compagnies pétrolières qui affirment que le champ d'application 3 ne compte pas, c'est comme si les marchands d'armes disaient qu'ils n'appuient pas sur la gâchette.

"Le pétrole et le gaz sont produits pour être brûlés, tout comme les armes sont fabriquées pour la guerre. Si nous continuons à brûler des combustibles fossiles au rythme actuel, l'humanité se précipitera au bord d'une falaise.

Un porte-parole de Shell a déclaré que la société s'était engagée à devenir une entreprise à consommation énergétique nette zéro, ajoutant : "À la fin de l'année dernière, nous avons commencé à produire de l'électricité à partir de sources renouvelables : "À la fin de l'année dernière, nous avons réduit les émissions de nos activités de 30 % par rapport à 2016 sur une base nette.

"Cela représente plus de la moitié de notre objectif pour 2030, qui est de les réduire de 50 %.

"Au cours de la même période, l'intensité carbone nette des produits énergétiques que nous vendons a diminué de près de 4 %, tandis que l'intensité carbone nette du système énergétique mondial a diminué d'environ 2 % - selon notre analyse des données de l'Agence internationale de l'énergie."

Offshore Energies UK, le représentant des entreprises énergétiques de la mer du Nord, a déclaré que le pétrole et le gaz sont "essentiels" pour le Royaume-Uni et seront nécessaires "pendant de nombreuses années", et que malgré l'augmentation des émissions pour certaines entreprises, la production globale du plateau continental britannique est en déclin.

Mark Wilson, directeur de la santé, de la sécurité, de l'environnement et des opérations de l'OEUK, a déclaré : "Pour les compagnies pétrolières et gazières, les émissions de la troisième catégorie proviennent principalement de l'utilisation de nos produits dans la vie de tous les jours.

"Le pétrole et le gaz sont essentiels pour le Royaume-Uni : ils alimentent les foyers, les industries et les transports.

"Le Royaume-Uni aura besoin d'un certain niveau de production de pétrole et de gaz pendant de nombreuses années pour répondre à ses besoins énergétiques et maintenir la lumière allumée à mesure que les systèmes énergétiques à faible teneur en carbone se développent - et pour s'assurer que nous ne dépendons pas fortement d'importations coûteuses et gourmandes en énergie".

S'exprimant lors d'une conférence sur la décarbonisation mercredi, les professeurs David King et Johan Rockstrom, climatologues renommés, ont averti que si l'on dépassait 1,5 °C, cela déclencherait probablement des points de basculement irréversibles qui conduiraient à l'effondrement de la vie sur Terre.

Selon eux, la Terre est actuellement en passe de se réchauffer de 2,5 °C d'ici à 2100, ce qui entraînera la fonte complète des grandes nappes glaciaires, le dégel du pergélisol, la destruction des forêts tropicales et l'effondrement de la vie marine, tout en rendant un tiers de l'équateur inhabitable pour l'homme.

Un porte-parole du ministère de la sécurité énergétique et du net zéro a déclaré : "La demande de pétrole et de gaz va se poursuivre dans les années à venir, alors que nous passons à des formes d'énergie moins carbonées et plus décrochantes produites dans ce pays.

"S'approvisionner en pétrole et en gaz dans la mer du Nord a une empreinte carbone bien plus faible que de l'expédier de l'étranger, et notre secteur pétrolier et gazier est bien placé pour investir dans les technologies propres tout en protégeant les emplois et l'expertise britanniques".

Ces dernières semaines, de nombreux géants britanniques du pétrole et du gaz ont connu des assemblées générales annuelles chaotiques en raison des pressions contradictoires exercées par les investisseurs entre ceux qui souhaitent que les entreprises engrangent des bénéfices et ceux qui veulent que des mesures soient prises plus rapidement en matière de réduction des émissions.

Shell et BP font partie des entreprises qui ont été confrontées à des AGO tendues, dominées par des protestations et des rébellions d'actionnaires au sujet de leurs stratégies en matière de climat.

Richard Black, de l'Energy and Climate Intelligence Unit, a déclaré : "Ces plans ne sont pas à la hauteur sur trois plans différents : "Ces plans sont insuffisants à trois égards différents, à commencer par le fait que l'augmentation de l'utilisation du pétrole et du gaz est incompatible avec l'Accord de Paris, la science montrant que les émissions de carbone doivent être réduites de moitié cette décennie pour que l'objectif de 1,5 C reste à portée de main".

"Les entreprises ayant des objectifs nets zéro, notamment BP, Shell, Total, Equinor et Chevron, devraient également réfléchir au rapport de l'année dernière du groupe d'experts du secrétaire général des Nations unies, qui a montré que pour être crédible, un objectif net zéro ne peut pas inclure des plans visant à ouvrir de nouvelles capacités de production de pétrole ou de gaz."

