Les sociétés chinoises ZhenHua et CNOOC Iraq ont remporté des appels d'offres pour l'exploration des champs pétroliers et gaziers irakiens, a déclaré le ministre irakien du pétrole, alors que le cycle d'attribution des licences d'exploration d'hydrocarbures dans ce pays du Moyen-Orient entrait dans sa deuxième journée dimanche.

Les licences d'exploitation de pétrole et de gaz pour 29 projets visent principalement à augmenter la production pour la consommation intérieure. Plus de 20 entreprises ont été présélectionnées, dont des groupes européens, chinois, arabes et irakiens.

Les entreprises chinoises ont été les seuls acteurs étrangers à remporter des appels d'offres, prenant sept champs pétroliers et gaziers depuis samedi, tandis que l'entreprise kurde irakienne KAR Group en a pris deux.

Aucune grande compagnie pétrolière américaine n'a été impliquée, même si le premier ministre irakien Mohammed Shia a rencontré des représentants de compagnies américaines lors d'une visite officielle aux États-Unis le mois dernier.

La société chinoise CNOOC Iraq a remporté l'appel d'offres pour l'exploitation du bloc 7 en vue de la prospection pétrolière dans les provinces centrales et méridionales de Diwaniya, Babil, Najaf, Wasit et Muthanna, a déclaré dimanche le ministre iraquien du pétrole.

La société chinoise ZhenHua a remporté l'appel d'offres pour l'exploitation du gisement pétrolier d'Abu Khaymah, dans la province méridionale de Muthanna, a-t-il ajouté.

Le principal objectif de l'Irak dans le cadre de ce sixième cycle d'octroi de licences était d'augmenter la production de gaz qu'il souhaite utiliser pour alimenter les centrales électriques qui dépendent fortement du gaz importé d'Iran. Toutefois, aucune offre n'a été faite pour au moins deux gisements à fort potentiel gazier, ce qui pourrait compromettre ces efforts.

L'Irak, deuxième producteur de pétrole de l'OPEP derrière l'Arabie saoudite, a été freiné dans le développement de son secteur pétrolier par des conditions contractuelles jugées défavorables par de nombreuses grandes compagnies pétrolières, ainsi que par des conflits militaires récurrents dans la région et par l'attention croissante que les investisseurs portent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. (Reportage de Moayed Kenany Rédaction d'Adam Makary et Timour Azhari Rédaction de David Goodman)