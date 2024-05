Les producteurs de pétrole et de gaz de la mer du Nord fusionnent et se délocalisent à l'étranger alors que l'impôt britannique sur les bénéfices exceptionnels réduit les profits et que le parti travailliste, dans l'opposition, menace d'augmenter les impôts s'il remporte les prochaines élections générales.

Ce changement de stratégie pourrait accélérer le déclin de la production nationale, ce qui risquerait d'accroître la dépendance à l'égard des importations, de rendre le pays plus vulnérable à la hausse des prix à la consommation et de provoquer davantage de pertes d'emplois.

Les grandes compagnies pétrolières telles que Shell, Chevron et Exxon Mobil se sont depuis longtemps retirées de ce bassin vieillissant à la recherche de gisements plus rentables, cédant des actifs à de plus petits producteurs tels que Harbour Energy, Ithaca Energy et Serica Energy.

Ces producteurs indépendants de pétrole et de gaz regardent maintenant plus loin et fusionnent pour réduire leurs coûts et augmenter leurs revenus.

"Malheureusement, le gouvernement britannique a transformé la mer du Nord britannique en un environnement commercial très difficile", a déclaré le mois dernier à Reuters Gilad Myerson, président exécutif d'Ithaca Energy, l'un des plus grands producteurs de la mer du Nord.

En 2022, le Royaume-Uni a imposé une taxe de 25 % sur les bénéfices énergétiques au secteur après qu'une hausse des prix de l'énergie résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a gonflé les bénéfices alors que les consommateurs étaient confrontés à des prix plus élevés, à la suite de mesures similaires dans d'autres pays européens.

Le ministre des finances, Jeremy Hunt, a ensuite prolongé le prélèvement jusqu'en 2029 et l'a porté à 35 %, ce qui porte la charge fiscale totale à 75 %, soit l'une des plus élevées au monde. La taxe exonère toutefois la plupart des bénéfices réinvestis dans la production de pétrole et de gaz, dans le cadre de ce que l'on appelle l'abattement pour investissement.

"L'impôt temporaire sur les bénéfices exceptionnels des entreprises pétrolières et gazières encourage activement l'investissement pour créer des emplois et développer l'économie - plus elles investissent, moins elles paient d'impôts", a déclaré un porte-parole du ministère britannique des finances.

L'impôt a fait disparaître la plupart des bénéfices des producteurs l'année dernière et nombre d'entre eux, dont Harbour Energy, le plus grand producteur de la mer du Nord, ont réduit leurs investissements et supprimé des centaines d'emplois.

Serica a racheté son concurrent Tailwind Energy, plus petit, et s'intéresse aux pays voisins de la mer du Nord.

"Nous sommes plus intéressés par une diversification en dehors du Royaume-Uni, car c'est probablement notre plus grand risque", a déclaré David Latin, président de Serica Energy, en soulignant les possibilités offertes par la Norvège.

Ithaca, qui détient des participations dans deux des plus grands gisements de pétrole encore inexploités de la mer du Nord, a accepté de combiner ses activités avec les actifs britanniques de l'entreprise italienne Eni.

"Lorsque vous avez un défi fiscal à relever, plus vous êtes grand, plus vous êtes fort", a déclaré M. Myerson, ajoutant que la société cherchait à s'étendre à l'étranger, en Norvège, au Danemark et ailleurs.

Harbour Energy, quant à elle, a accepté en décembre d'acquérir des actifs pétroliers et gaziers de Wintershall Dea dans le cadre d'une transaction de 11,2 milliards de dollars qui réduira considérablement sa dépendance à l'égard du Royaume-Uni.

La semaine dernière, Chevron a déclaré qu'elle envisageait de vendre ses derniers actifs après plus de 55 ans de présence dans le bassin, bien que cette décision ne soit pas liée à la taxe sur les bénéfices exceptionnels.

RECUL DES PRIX ET DES BÉNÉFICES

Les prix du pétrole et du gaz, et par conséquent les bénéfices des entreprises du secteur de l'énergie, ont reculé par rapport aux niveaux très élevés enregistrés en 2022.

L'industrie pétrolière de la mer du Nord s'est plainte d'avoir besoin du soutien du gouvernement pour maximiser la production à partir de réserves épuisées, plutôt que de politiques qui, selon elle, découragent l'investissement.

Toute "aubaine" due aux prix élevés des matières premières a disparu depuis longtemps et la situation fiscale élevée n'est pas adaptée à un bassin pétrolier et gazier mature comme celui de la mer du Nord britannique", a déclaré M. Latin de Serica.

Les défenseurs du climat ont demandé à la Grande-Bretagne de cesser tout investissement dans la production de pétrole et de gaz afin d'atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à un niveau net nul d'ici 2050.

À l'approche des élections de cette année, le parti travailliste de l'opposition, qui jouit d'une forte avance dans les sondages, s'est engagé à augmenter de 3 % la taxe sur les bénéfices exceptionnels afin de contribuer au financement de sa stratégie de transition énergétique. Selon le cabinet de conseil Wood Mackenzie, le parti travailliste cherche également à supprimer les "échappatoires", qui font référence à l'allocation d'investissement.

"Nous allons réaliser l'investissement le plus important en mer du Nord depuis une génération, tout en poursuivant notre mission d'indépendance énergétique et de réduction des factures", a déclaré Ed Miliband, secrétaire d'État à l'énergie du parti travailliste, dans un communiqué.

DÉCLIN RAPIDE

La production en mer du Nord est tombée à environ 1,2 million de barils équivalent pétrole par jour (bep) ces dernières années, après avoir culminé à plus de 4,5 millions de bep en 1999.

Les analystes de la société de courtage Stifel estiment que, sur la durée de vie restante du bassin de la mer du Nord, un taux d'imposition plus élevé et la suppression de la déduction pour investissement réduiraient les investissements de 30 milliards de livres (38 milliards de dollars) de plus que les estimations actuelles, ce qui entraînerait une baisse plus rapide de la production.

Selon ce scénario, Stifel prévoit que d'ici 2030, la production de pétrole et de gaz du Royaume-Uni diminuerait de moitié et que le pays paierait environ 2,5 milliards de livres (3,2 milliards de dollars) par an pour importer 80 % de son gaz.

Le directeur financier de Serica, Martin Copeland, a déclaré que la récente consolidation en mer du Nord avait été largement motivée par l'optimisation fiscale, la qualifiant de "signe de rassemblement pour se réchauffer sur une toile de fond très, très froide".

(1 $ = 0,7873 livre)