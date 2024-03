Les entreprises énergétiques intensifient leurs activités d'exploration en Asie du Sud-Est afin d'augmenter la production de gaz naturel et de répondre à la croissance de la demande à long terme, grâce aux récentes découvertes et à l'amélioration des politiques d'investissement, ont déclaré des dirigeants d'entreprises et des analystes.

La Malaisie et l'Indonésie ont récemment connu des découvertes fructueuses en amont, notamment une découverte majeure par Mubadala Energy dans le bloc d'Andaman Sud, après des années de sous-investissement dans le secteur depuis l'effondrement des prix du pétrole en 2015.

Étant donné que la croissance économique et démographique stimulera la croissance continue de la demande de gaz dans la région, qui devrait atteindre son maximum avant 2040, "il existe une importante fenêtre d'opportunité pour les investissements dans le gaz et le GNL (gaz naturel liquéfié)", a déclaré Stefano Raciti, directeur de l'exploitation de Mubadala Energy, lors d'une conférence de l'industrie à Kuala Lumpur cette semaine.

"En Asie du Sud-Est, nous pensons que cela signifie continuer à investir dans l'exploration et développer la production de gaz", a-t-il ajouté.

Mubadala s'efforce d'accroître la production de son champ gazier de Pegaga, en Malaisie, où deux grandes entreprises du secteur de l'énergie seront impliquées pour la première fois grâce à des acquisitions récentes.

La société française TotalEnergies a annoncé le mois dernier qu'elle prenait une participation de 50 % dans la société malaisienne SapuraOMV et Chevron est en train d'acquérir Hess, qui possède des actifs en Malaisie.

Par ailleurs, Pertamina (Indonésie) et Petronas (Malaisie) ont acquis la participation de 35 % de Shell dans le bloc de gaz naturel Masela exploité par Inpex.

En janvier, l'entreprise publique malaisienne Petronas a attribué des contrats de partage de la production pour six blocs d'exploration dans le cadre d'un appel d'offres pour 2023, et a lancé un nouvel appel d'offres cette année pour l'exploration de dix blocs et groupes de blocs auprès d'investisseurs potentiels.

L'Indonésie prévoit également d'offrir d'autres blocs de pétrole et de gaz dans le bassin de Sumatra Nord cette année, à la suite d'une découverte majeure par Mubadala Energy dans le bloc d'Andaman Sud, et elle est en train de revoir son régime fiscal pour attirer les investissements dans les ressources non conventionnelles.

"Au cours des deux ou trois dernières années, l'Indonésie et la Malaisie ont été le théâtre d'un grand nombre de découvertes, ce qui a renforcé l'élan général. Cela suscite un intérêt accru pour l'exploration", a déclaré Prateek Pandey, analyste chez Rystad Energy.

La Malaisie devrait forer environ 30 puits d'exploration cette année et 35 puits en 2025, contre 8 en 2021, a-t-il ajouté, tandis que l'Indonésie devrait forer environ 40 puits cette année, contre 20 puits pendant la pandémie de COVID.

Alors que le nombre de puits d'exploration en Indonésie diminuera légèrement au cours de la seconde moitié de la décennie, celui de la Malaisie restera constant jusqu'en 2028 en raison des appels d'offres fructueux lancés au cours des trois ou quatre dernières années, a ajouté M. Pandey.

La flexibilité accrue des contrats de partage de la production et l'amélioration des conditions fiscales ont également attiré davantage d'investissements dans la région. L'Indonésie a déclaré en septembre qu'elle avait amélioré ses conditions d'exploitation du pétrole et du gaz, permettant aux contractants de détenir des parts de plus de 50 % dans certains nouveaux blocs.

"En tant qu'investisseur venant de l'extérieur, nous avons besoin de certitude en termes de politiques d'investissement et de réglementation des activités en amont. C'est ce qui s'est passé au cours des cinq dernières années", a déclaré Yuzaini Yusoff, responsable pour l'Indonésie de la société nationale malaisienne Petronas Carigali, spécialisée dans les activités en amont.

"En ce qui concerne l'amont, nous nous concentrons sur l'expansion de l'exploration... L'est de l'Indonésie est l'endroit où se trouvent de nombreux bassins inexplorés". (Reportage d'Emily Chow ; Rédaction de Florence Tan et Miral Fahmy)