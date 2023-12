(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en légère hausse jeudi, les investisseurs se sentant tranquillement optimistes lors de l'avant-dernier jour de négociation pour 2023.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 13,31 points, soit 0,2%, à 7 738,26. Le FTSE 250 était en hausse de 9,81 points, 0,1%, à 19 730,56, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,80 point, 0,1%, à 762,23.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 772,47, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,2% à 17 230,80, et le Cboe Small Companies était en légère baisse à 14 810,39.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en hausse de 0,2 %.

Le dollar est resté faible face à la livre et au yen, mais a légèrement progressé face à l'euro.

La livre sterling était cotée à 1,2810 USD tôt jeudi, plus haut que 1,2797 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. Face au yen, le dollar était coté à 140,88 yens, en baisse par rapport à 141,88 yens. Cependant, l'euro s'est échangé à 1,1111 USD, un peu plus bas que 1,1115 USD.

L'or était coté à 2 082,30 USD l'once, en hausse par rapport à 2 080,29 USD.

"La récente hausse des achats d'actions et d'obligations est principalement liée à l'anticipation généralisée d'une baisse des rendements en 2024, propulsée par les réductions de taux attendues de la part de la Réserve fédérale. Cependant, un aspect important non résolu est l'évaluation par le marché de ces réductions de taux, qui semble notablement plus agressive que ce qui est indiqué dans le graphique de décembre", a noté Stephen Innes, associé gérant de SPI Asset Management.

Ipek Ozkadeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank, est du même avis. Elle a averti que la hausse des actions et la chute du dollar américain "semblent exagérées", risquant une "correction sauvage lorsque l'euphorie prendra fin".

Dans le même temps, les prix du pétrole ont légèrement reculé en raison de l'atténuation des perturbations du transport maritime en mer Rouge. Le baril de Brent a atteint 79,66 USD au début de la journée de jeudi, en baisse par rapport aux 80,15 USD de la fin de la journée de mercredi.

La compagnie maritime française CMA-CGM a repris une partie du transit par la mer Rouge, quelques jours après que le groupe danois Maersk a annoncé qu'il reviendrait, car une coalition navale dirigée par les États-Unis surveille désormais la route maritime contre les attaques des rebelles yéménites. Ces attaques ont incité les compagnies maritimes à réacheminer les navires autour de la pointe sud de l'Afrique au début du mois - un voyage plus long et plus coûteux que la route de la mer Rouge qui rejoint le canal de Suez.

Les producteurs de pétrole londoniens ont connu une légère faiblesse dans les premiers échanges, avec Shell en baisse de 0,6%, BP en baisse de 0,3%, et Tullow Oil en baisse de 0,9%.

Les entreprises à grande capitalisation exposées à la Chine ont été les plus performantes jeudi matin. L'assureur Prudential a augmenté de 1,2 %, et la maison de mode de luxe Burberry a augmenté de 0,6 %. Les mineurs Fresnillo, Anglo American et Antofagasta ont augmenté de 1,0 %, 0,8 % et 0,9 %, respectivement.

BT a chuté de 1,6 %, l'action de la société de télécommunications ayant été détachée du dividende.

Au cours d'une journée calme pour les mises à jour d'entreprises, Zanaga Iron Ore a fait un bond de 19 % sur l'AIM.

Zanaga a déclaré avoir signé un protocole d'accord avec China Machinery Engineering Corp concernant des solutions d'énergie hydroélectrique pour le projet de minerai de fer de Zanaga en République du Congo, et "le financement associé de ces projets d'énergie".

La société d'exploration et de développement du minerai de fer a également fait le point sur le calendrier du processus de mise à jour de son étude de faisabilité avec son partenaire chinois d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. La phase initiale d'examen et de réévaluation des coûts de l'étude de faisabilité de 2014 est maintenant terminée, ce qui indique des réductions de coûts potentielles par rapport à l'étude de 2014. La deuxième phase d'enquête de marché et de modélisation financière est en cours et s'étendra jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine.

Wall Street a terminé dans le vert mercredi, avec une hausse de 0,3 % de l'indice Dow Jones Industrial Average, de 0,1 % de l'indice S&P 500 et de 0,2 % de l'indice Nasdaq Composite.

Un tribunal fédéral a donné gain de cause à Apple en suspendant l'interdiction de vente aux États-Unis de ses derniers modèles de montres dans le cadre d'une querelle sur les brevets avec l'entreprise de santé Masimo. Les actions d'Apple ont clôturé en hausse de 0,1 % à New York.

L'interdiction de certains modèles de smartwatches Apple est entrée en vigueur mardi, après que l'administration de Joe Biden a choisi de ne pas opposer son veto à une décision sur les violations de brevets. Toutefois, la cour fédérale a déclaré que l'interdiction n'entrerait pas en vigueur tant que la procédure d'appel ne serait pas terminée.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,4 %, plombé par la hausse du yen.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en hausse de 1,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a bondi de 2,5 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,7 %.

Sur le calendrier économique de jeudi, il y a les dernières données sur les demandes d'emploi aux États-Unis à 1330 GMT.

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.