(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

23 novembre - Le captage et le stockage souterrain du carbone (CCUS) sont présentés par les partisans de la production et de la consommation de combustibles fossiles comme la technologie qui permettra de maintenir le pétrole et le gaz dans le bouquet énergétique mondial.

C'est le cas, et en même temps ce n'est pas le cas.

Dans son dernier rapport, publié jeudi, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a remis les pendules à l'heure quant à la possibilité de déployer la technologie CCUS à une échelle suffisante et dans des conditions économiques viables.

Si l'industrie mondiale du pétrole et du gaz est bien placée pour développer des technologies permettant d'atteindre l'objectif d'émissions nettes nulles d'ici à 2050, l'AIE met en garde contre certains écueils.

L'un d'entre eux est ce que l'agence, qui représente les nations développées, appelle "des attentes et une dépendance excessives à l'égard de la CCUS".

Elle a qualifié la CCUS de "technologie essentielle pour parvenir à des émissions nettes nulles dans certains secteurs et dans certaines circonstances, mais ce n'est pas un moyen de maintenir le statu quo".

Le mot clé de la citation ci-dessus est "certaines", ce qui signifie que la CCUS est une technologie viable pour réduire les émissions dans certains cas, mais qu'elle est loin d'être la solution miracle qu'on lui prête souvent, en grande partie par les grands producteurs de pétrole et de gaz et leurs partisans.

L'AIE a publié des chiffres qui donnent à réfléchir dans son rapport intitulé "The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions" (L'industrie du pétrole et du gaz dans les transitions nettes zéro).

Si la consommation de pétrole et de gaz naturel évolue comme prévu dans le cadre des politiques actuelles, l'AIE indique que cela nécessitera une quantité "inconcevable" de 32 milliards de tonnes de CCUS d'ici à 2050.

Ce chiffre comprendrait quelque 23 milliards de tonnes séquestrées par les technologies de captage direct de l'air, qui à leur tour nécessiteraient quelque 26 000 térawattheures de production d'électricité pour fonctionner en 2050, soit plus que la demande mondiale d'électricité en 2022.

Si l'on peut encore espérer que la CCUS se généralise comme solution pour la production de pétrole et de gaz, l'AIE ajoute que 3,5 billions de dollars d'investissement seront nécessaires chaque année d'ici à 2050.

En d'autres termes, la CCUS en tant que solution préférée des compagnies pétrolières et gazières qui tentent d'assurer leur avenir à long terme dans un monde où les émissions de carbone sont limitées est en grande partie une chimère.

Cela dit, la CCUS a un rôle à jouer et peut être développée, à condition que les gouvernements mettent en place les politiques nécessaires pour encourager le stockage du carbone.

L'AIE indique qu'environ 45 millions de tonnes de dioxyde de carbone sont actuellement capturées dans le monde par des projets CCUS, bien que les trois quarts de cette quantité soient utilisés pour la récupération assistée du pétrole, c'est-à-dire que le carbone stocké est utilisé pour produire davantage de combustibles fossiles qui rejetteront des émissions lorsqu'ils seront brûlés.

Selon l'AIE, plus de 3 milliards de dollars ont été investis dans des projets CCUS en 2022, mais seuls 5 % des projets ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement, ce qui représente seulement 10 millions de tonnes de carbone capturé et 20 millions de tonnes de carbone stocké.

MANQUE D'INCITATIONS

La lenteur des progrès de la CCUS s'explique en grande partie par le fait que les investisseurs ne sont pas incités à se lancer dans des projets généralement vastes et complexes, impliquant de multiples partenaires.

Il est peut-être ironique de constater que les compagnies pétrolières et gazières et nombre de leurs soutiens politiques, en particulier du côté conservateur du spectre, vantent les mérites de la CCUS en tant que solution majeure, mais que, dans le même temps, ils n'insistent pas sur les paramètres financiers et politiques qui permettraient d'accélérer le déploiement de cette technologie.

Un autre problème lié à la généralisation de la CCUS à grande échelle est d'obtenir la certitude qu'elle fonctionnera comme prévu.

Le plus grand projet de CCUS au monde, l'usine de gaz naturel liquéfié Gorgon de Chevron, dans l'État d'Australie occidentale, présente un bilan mitigé.

Bien qu'elle stocke du carbone, Chevron a reconnu au début de l'année qu'elle fonctionnait à un tiers de sa capacité en raison de difficultés d'exploitation.

D'une certaine manière, Gorgon est un symbole des défis auxquels est confrontée la CCUS dans son ensemble.

Il a montré que la CCUS peut fonctionner à grande échelle, mais il a également montré à quel point il est difficile de gérer un projet de cette taille et de cette complexité.

Il ne fait aucun doute que l'industrie pétrolière et gazière tirera les leçons de l'expérience et s'améliorera dans la mise en œuvre de la CCUS.

Ils ont de solides antécédents en matière d'innovation et de recherche de solutions techniques.

Mais il existe un écart considérable entre les espoirs et les réalités en matière de CCUS, et le rapport de l'AIE contribue grandement à identifier les problèmes.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters. (Rédaction : Muralikumar Anantharaman)