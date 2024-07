Les expéditions de brut américain à destination de l'Europe sont tombées à leur plus bas niveau depuis deux ans en juin, les acheteurs européens ayant acheté du pétrole régional et ouest-africain moins cher, ont déclaré les négociants et les analystes à Reuters.

Les exportations de brut américain vers l'Europe ont ralenti à 1,45 million de barils par jour (bpj) le mois dernier, le plus bas depuis juillet 2022, selon les données de la société de suivi des navires Kpler. Cela représente une baisse de 14 % par rapport à mai et de 27 % par rapport à juin 2023.

Cette baisse s'explique par la réduction de l'écart entre le prix du brut américain de référence WTI et le prix du brut européen de référence Brent, les contrats à terme sur le Brent ayant baissé en moyenne plus rapidement que le WTI en mai, en raison de l'affaiblissement des bruts de la mer du Nord.

Une faible différence entre les deux rend difficile la réalisation d'un bénéfice en expédiant du brut américain vers l'Europe.

Les exportations totales de brut américain vers toutes les destinations se sont élevées à 3,94 millions de bpj le mois dernier, contre 4,21 millions de bpj en mai.

La majeure partie des exportations vers l'Europe était constituée de brut WTI Midland, qui est devenu un élément essentiel de l'alimentation en brut des raffineries européennes. Les États-Unis sont devenus un important exportateur de pétrole en raison de l'augmentation rapide de la production liée à la révolution du schiste.

L'augmentation des flux de WTI vers l'Europe a conduit à l'inclusion de cette qualité dans le prix de référence du pétrole Brent daté par l'agence de prix S&P Global Commodity Insights en 2023, ce qui signifie que les fluctuations des volumes d'exportation américains peuvent avoir une plus grande importance sur les prix du pétrole à l'échelle mondiale.

AUTOMNE

Les qualités d'Afrique de l'Ouest sont devenues moins chères en mai en raison d'une surabondance de l'offre, le Nigeria, premier exportateur de brut d'Afrique, ayant eu du mal en avril à décharger des cargaisons pour le mois de mai, ce qui a conduit certains vendeurs à revoir leurs offres à la baisse.

Les écarts entre le Bonny Light nigérian et le Brent daté ont eu tendance à diminuer au cours des deux derniers mois, a déclaré Gus Vasquez, rédacteur en chef pour le pétrole brut des Amériques à l'agence d'indexation des prix Argus Media.

Cela a rendu les qualités ouest-africaines plus attrayantes que le brut américain, a déclaré Patricio Valdivieso, vice-président de la recherche sur les marchés pétroliers chez Rystad Energy.

Le resserrement de l'écart WTI-Brent < WTCLc1-LCOc1> permet aux acheteurs européens d'importer des qualités datées sur des trajets plus courts plutôt que des cargaisons en provenance des États-Unis.

"Le complexe daté a été assez faible, limitant la capacité du Brent à fixer le prix des produits américains marginaux", a déclaré Richard Price, analyste chez Energy Aspects.

En mai, lorsque les cargaisons chargées en juin auraient été échangées, la décote du WTI par rapport au Brent s'est réduite dans 15 des 23 sessions, et a atteint son niveau le plus bas depuis octobre à - 3,95 dollars par baril le 30 mai, selon les données de LSEG.

En tenant compte des coûts de transport, l'écart entre le WTI et le Brent doit être en moyenne de -5 à -6 dollars par baril pour que les arbitrages transatlantiques soient rentables, a déclaré Gus Vasquez, rédacteur en chef pour le pétrole brut des Amériques auprès de l'agence de tarification Argus Media.

REBOND DE JUILLET ?

La baisse des exportations de WTI Midland et une vague d'achats par les sociétés de négoce Gunvor et Trafigura ont resserré le marché européen au cours des dernières semaines. Cela devrait entraîner une reprise des exportations des États-Unis vers l'Europe en juillet et en août.

"La baisse des exportations de brut américain a soutenu la valeur du Brent", a déclaré Adi Imsirovic, négociant en pétrole chevronné et directeur de Surrey Clean Energy.

Le raffermissement du marché du Brent daté a également coïncidé avec un affaiblissement des prix du brut en Asie.

"Les arbitrages WTI Midland sont désormais possibles vers l'Europe mais incroyablement faibles vers l'Asie, ce qui devrait entraîner une réorientation des exportations WTI Midland vers l'Europe en juillet et en août", a déclaré M. Price d'Energy Aspects.

Selon Neil Crosby, analyste chez Sparta Commodities, la faiblesse des prix du brut Murban des Émirats arabes unis entraîne une baisse des prix des bruts liés au Brent et du WTI en dehors de l'Asie.

L'augmentation de la production de Murban a exercé une pression sur les prix de cette qualité, la prime spot moyenne mensuelle par rapport aux cotations de référence de Dubaï au Moyen-Orient ayant atteint son niveau le plus bas en un an, à savoir 83 cents le baril pour les cargaisons chargées au mois d'août.