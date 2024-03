Les exportations de pétrole du Venezuela ont légèrement augmenté en février pour atteindre quelque 670 000 barils par jour (bpj), mais les retards d'expédition persistants ont aggravé le goulot d'étranglement des pétroliers en attente de chargement, selon des documents et des données de surveillance des navires.

Les clients de la compagnie pétrolière publique PDVSA se sont empressés d'envoyer des pétroliers au Venezuela ces derniers mois pour prendre du brut et du carburant avant que les États-Unis ne réimposent éventuellement des sanctions pétrolières.

Les restrictions pourraient reprendre le 18 avril, date d'expiration d'une licence existante, selon les États-Unis, et PDVSA s'efforce de livrer des cargaisons avant la date limite.

Le mois dernier, les livraisons à des clients tels que Chevron (États-Unis) et Reliance Industries (Inde) ont augmenté par rapport à janvier, mais une production plus faible et un manque de diluants pour produire des qualités exportables ont empêché PDVSA d'augmenter ses exportations totales, selon les données.

PDVSA et ses coentreprises ont exporté en moyenne 671 140 bpj de brut et de carburant, principalement vers l'Asie, soit une augmentation de 7,5 % par rapport à janvier. Le Venezuela a également expédié 197 000 tonnes de sous-produits pétroliers et de produits pétrochimiques, soit moins que les 286 000 tonnes de janvier.

Les expéditions de brut vénézuélien de Chevron vers les États-Unis sont passées de 107 000 bpj le mois précédent à 184 000 bpj. Les livraisons du Venezuela à l'allié politique Cuba se sont maintenues autour de 34 000 bpj, tandis que les livraisons à d'autres îles des Caraïbes ont légèrement augmenté.

L'insuffisance des stocks de brut Merey 16 et le manque de diluants importés dans le principal port pétrolier du Venezuela, Jose, ont empêché PDVSA d'augmenter encore ses exportations pour honorer les contrats d'approvisionnement au comptant, comme le montrent des documents internes de la société.

Certains gros pétroliers à destination de l'Asie ont quitté les ports vénézuéliens sans chargement ces derniers jours, après avoir attendu des semaines, selon les données de surveillance des navires de LSEG.

Le terminal de Jose s'est remis des pannes d'électricité et de la lenteur du mélange de pétrole qui ont affecté les chargements en janvier, selon les documents. Quatre des cinq stations de valorisation et de mélange du brut étaient en service le mois dernier, ce qui pourrait entraîner une augmentation des exportations en mars.

Le 29 février, au moins 18 superpétroliers attendaient d'être chargés près des ports vénézuéliens de Jose et d'Amuay, qui traitent la plupart des exportations de PDVSA, contre une douzaine à la fin du mois de novembre, selon les données.

Les importations de carburant du Venezuela sont passées de 122 000 bpj en janvier à 144 000 bpj.