Les exportations de pétrole du Venezuela ont augmenté en juillet pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis près de trois ans et demi, grâce à la signature de nouveaux contrats d'approvisionnement et à l'augmentation des expéditions du producteur américain Chevron, selon des documents internes et des données de suivi des pétroliers.

Depuis que le département du Trésor américain a accordé en novembre une licence à Chevron pour augmenter la production de pétrole au Venezuela et reprendre les exportations vers les États-Unis, la production et les exportations du pays se sont stabilisées, revenant finalement aux niveaux observés avant les sanctions secondaires imposées au pays en 2020.

La révision de dizaines de contrats d'approvisionnement et la signature de nouveaux accords pour éviter les défauts de paiement ont également aidé la société publique vénézuélienne PDVSA à relancer les exportations.

En juillet, les exportations de brut et de produits raffinés du Venezuela se sont élevées en moyenne à 877 032 barils par jour (bpj), soit 22 % de plus que le mois précédent, les expéditions étant principalement destinées à l'Asie, selon des documents internes de l'entreprise et des données consultées par Reuters.

PDVSA n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les documents et les données.

Chevron a augmenté ses exportations vers les États-Unis à quelque 160 000 bpj, contre 134 000 bpj en juin. En juillet, l'entreprise italienne Eni a reçu et exporté quelque 60 000 bpj de pétrole vénézuélien destiné à être raffiné dans les usines de Repsol en Espagne.

Cuba, allié politique du Venezuela, a reçu quelque 53 000 bpj en juillet, contre 75 000 bpj en juin, selon les données.

Le pays a également exporté 412 000 tonnes métriques de sous-produits pétroliers, ce qui est supérieur aux deux mois précédents, mais inférieur à la moyenne du premier trimestre, car un contrat clé de coke de pétrole est toujours en litige, ce qui limite les exportations.

Le PDG de PDVSA, Pedro Tellechea, qui est également ministre du pétrole du Venezuela, a déclaré le mois dernier que la production de brut pourrait atteindre 1 million de bpj dans le courant de l'année et 1,7 million de bpj en 2024. Le Venezuela a produit 808 000 bpj au deuxième trimestre, contre 731 000 bpj au premier trimestre, selon les chiffres officiels.

M. Tellechea a également déclaré que le Venezuela n'était pas disposé à interrompre ses activités de production, même en cas d'audits généralisés qui ont conduit à l'arrestation d'hommes d'affaires et de fonctionnaires et à des différends avec les clients et les partenaires de PDVSA.

Le Venezuela a exporté en moyenne 700 000 bpj de brut et de carburant de janvier à fin juillet, soit plus que les 579 000 bpj de la même période de 2022, selon les documents et les données consultés par Reuters.