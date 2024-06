Les investisseurs de portefeuille ont reconstitué leur position sur le pétrole brut après que l'Arabie saoudite et ses alliés de l'OPEP aient rassuré sur le fait que toute augmentation future de la production dépendrait des conditions du marché.

La semaine dernière, les fonds spéculatifs et d'autres gestionnaires de fonds se sont attachés à renforcer leurs positions sur le Brent, après avoir enregistré un bond important sur le NYMEX et l'ICE WTI la semaine précédente, d'après les registres déposés auprès des bourses et des autorités de régulation.

Les gestionnaires de fonds ont acheté l'équivalent de 69 millions de barils de contrats à terme et d'options liés au Brent au cours des sept jours se terminant le 18 juin, soit la quatrième augmentation la plus rapide sur une semaine depuis 2013.

L'achat rapide de Brent est intervenu après que les gestionnaires de fonds ont acheté 42 millions de barils de NYMEX et ICE WTI, ainsi que 26 millions de barils de Brent, la semaine précédente.

En conséquence, les positions et les prix sont revenus au niveau où ils se trouvaient avant que l'OPEP n'annonce, le 2 juin, qu'elle augmenterait sa production à partir du début du quatrième trimestre 2024, sous réserve des conditions du marché.

Les positions totales sur le Brent et le WTI s'élevaient à 300 millions de barils le 18 juin, en hausse par rapport au niveau le plus bas atteint immédiatement après l'annonce, à savoir 164 millions de barils le 4 juin, mais sans grand changement par rapport aux 319 millions de barils du 28 mai.

Les gestionnaires de fonds sont pessimistes quant aux perspectives des prix à court terme, la position nette se situant seulement dans le 13e centile pour toutes les semaines depuis 2013.

Mais les attentes de l'OPEP, qui était sur le point d'inonder le marché de barils supplémentaires, ont été dissipées après des briefings officiels soulignant la nature contingente des augmentations de production prévues.

Les prix des contrats à terme sont également revenus au même niveau qu'avant l'annonce de l'augmentation de la production, le contrat du premier mois clôturant à 85 dollars le baril le 18 juin, contre 84 dollars le 28 mai.

L'aller-retour des positions et des prix déclenché par l'annonce surprise de l'OPEP semblait s'être achevé au milieu de la semaine dernière.

EUROPE GAZ PÉTROLE

Les gestionnaires de fonds ont également acheté l'équivalent de 28 millions de barils de contrats à terme et d'options liés au gazole européen au cours des sept jours se terminant le 18 juin, un record pour la dernière décennie.

La position nette a doublé, passant de 31 millions de barils (36e percentile) la semaine précédente à 60 millions de barils (67e percentile).

Cette hausse soudaine explique probablement pourquoi le négociant en matières premières Trafigura a chargé du gazole dans le golfe Persique sur un très gros transporteur de brut (VLCC) pour l'acheminer vers l'ouest et l'Europe.

Il s'agit du premier VLCC à transporter du gazole en vrac du Moyen-Orient vers l'Occident depuis près d'un an, selon les données de Kpler (Trafigura charters supertanker to load gasoil from Mideast, Reuters, 24 juin).

GAZ NATUREL AMÉRICAIN

Les gestionnaires de portefeuille ont continué à augmenter leur position haussière sur le gaz américain, mais à un rythme plus lent qu'au cours des dernières semaines, car les stocks sont restés obstinément élevés et la hausse des prix s'est essoufflée.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont acheté l'équivalent de 47 milliards de pieds cubes (bcf) dans les deux principaux contrats à terme et d'options liés au prix du gaz au Henry Hub en Louisiane.

Les fonds ont augmenté leur position au cours de 14 des 17 dernières semaines, pour un total de 2 845 milliards de pieds cubes depuis le 20 février, mais l'augmentation de la semaine dernière a été l'une des plus faibles.

La position longue nette de 1 170 bcf (58e percentile pour toutes les semaines depuis 2010) le 18 juin était en hausse par rapport à une position courte nette de 1 675 bcf à la mi-février (3e percentile).

Les stocks de gaz de travail étaient 592 bcf au-dessus de la moyenne saisonnière des dix dernières années le 14 juin, en baisse par rapport à un excédent de 664 bcf le 15 mars.

En pourcentage, les stocks étaient supérieurs de 24 % à la moyenne saisonnière sur dix ans, contre un excédent de 40 % quelque 13 semaines plus tôt.

Mais les stocks étaient encore supérieurs de 1,47 écart-type à la moyenne et, selon cette mesure, l'excédent ne s'est pas du tout réduit.

La persistance de stocks élevés a commencé à mettre à l'épreuve la confiance des investisseurs dans un retour rapide à la normale après que les principaux producteurs de gaz ont annoncé des réductions de leurs programmes de forage en février.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez ses commentaires sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Montage par Barbara Lewis)