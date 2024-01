Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, pour la première fois depuis début décembre, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'installations pétrolières et gazières, un indicateur précoce de la production future, a augmenté d'une unité pour atteindre 621 au cours de la semaine du 26 janvier. < RIG-USA-BHI>< RIG-OL-USA-BHI>< RIG-GS-USA-BHI>

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total était inférieur de 150, soit 19 %, à la même période de l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté de deux pour atteindre 499 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué d'un pour atteindre 119.

Le nombre d'appareils de forage pétrolier et gazier aux États-Unis a chuté d'environ 20 % en 2023 après avoir augmenté de 33 % en 2022 et de 67 % en 2021, principalement en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz, de l'augmentation des coûts de forage et du fait que les entreprises ont réduit leurs dépenses afin de rembourser leurs dettes et d'augmenter le rendement pour les actionnaires.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté d'environ 7 % jusqu'à présent en 2024, après avoir chuté de 11 % en 2023. Les contrats à terme sur le gaz américain, quant à eux, ont augmenté d'environ 4 % jusqu'à présent en 2024 après avoir chuté de 44 % en 2023.

Quatorze des sociétés indépendantes d'exploration et de production (E&P) suivies par la société de services financiers américaine TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire leurs dépenses d'environ 3 % en 2024 par rapport à 2023.

En 2023, 25 des sociétés d'exploration et de production suivies par TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient d'augmenter leurs dépenses d'environ 21 % par rapport à l'année précédente, après avoir augmenté leurs dépenses d'environ 40 % en 2022 et de 4 % en 2021.

Malgré la baisse des prix, des dépenses et du nombre d'appareils de forage, la production de pétrole et de gaz est toujours en passe d'atteindre des niveaux record en 2024 et 2025 grâce aux gains d'efficacité et à l'achèvement par les entreprises des travaux sur les puits déjà forés.

Le nombre total de puits forés mais non achevés (DUC) est tombé à un niveau record de 4 374 en décembre, selon les données fédérales sur l'énergie remontant à décembre 2013. (Reportage de Scott DiSavino, édition de Marguerita Choy)