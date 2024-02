Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième fois en trois semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'installations pétrolières et gazières, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de cinq pour atteindre 626 au cours de la semaine du 23 février, son plus haut niveau depuis août 2023. < RIG-USA-BHI>< RIG-OL-USA-BHI>< RIG-GS-USA-BHI> (Reportage de Ashitha Shivaprasad et Scott DiSavino ; Rédaction de Marguerita Choy)