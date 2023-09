8 septembre - Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont augmenté cette semaine le nombre d'appareils de forage pétrolier pour la première fois depuis juin, tout en réduisant le nombre d'appareils de forage de gaz naturel, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport suivi de près vendredi.

Le nombre d'installations pétrolières et gazières, un indicateur précoce de la production future, a augmenté d'une unité pour atteindre 632 au cours de la semaine du 8 septembre. < RIG-USA-BHI>< RIG-OL-USA-BHI>< RIG-GS-USA-BHI>

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total était encore inférieur de 127, soit 17 %, à la même période de l'année dernière.

Les plates-formes pétrolières américaines ont augmenté d'une unité pour atteindre 513 cette semaine, tandis que les plates-formes gazières ont diminué d'une unité pour atteindre 113, leur niveau le plus bas depuis janvier 2022.

Après la montée en flèche des prix du pétrole et du gaz à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, le nombre d'appareils de forage aux États-Unis a grimpé à 784 en novembre 2022, mais il a depuis chuté d'environ 19 % à la suite de la baisse des prix au début de l'année.

Le PDG de la société de services pétroliers Patterson-UTI a déclaré cette semaine qu'il s'attendait à ce que le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz aux États-Unis remonte à

plus de 700

d'ici la fin de l'année prochaine, les prix élevés de l'énergie stimulant l'activité de forage.

Les contrats à terme sur le pétrole américain ont augmenté d'environ 9 % depuis le début de l'année, après avoir progressé d'environ 7 % en 2022. Les contrats à terme sur le gaz américain, quant à eux, ont chuté d'environ 42 % depuis le début de l'année, après avoir augmenté d'environ 20 % l'année dernière.

La hausse des prix du pétrole a entraîné une augmentation de la production de pétrole brut aux États-Unis.

la production américaine de brut

en passe d'atteindre cette année un sommet inégalé depuis la pandémie de COVID-19, tandis qu'un autre record était prévu pour la production de gaz.

production de gaz

en 2023, malgré la chute brutale des prix.

Cette hausse de la production de gaz est principalement due à l'intérêt accru pour le forage pétrolier dans les bassins de schiste qui produisent également beaucoup de gaz associé, comme le Permien dans l'ouest du Texas et l'est du Nouveau-Mexique.

Chevron a déclaré cette semaine qu'elle prévoyait d'augmenter les dépenses d'investissement dans le Permien de 25 % en 2024 par rapport à ses prévisions annuelles, et qu'elle visait une production record malgré un plan plus modeste concernant le nombre d'appareils de forage dans le plus grand champ pétrolifère des États-Unis.

Le deuxième producteur de pétrole des États-Unis prévoit une moyenne de 13 à 14 appareils de forage exploités par la société en 2024 dans le bassin, ce qui représente une hausse par rapport à 2022, mais moins que ce qui avait été prévu précédemment. (Reportage de Scott DiSavino, édition de Marguerita Choy)