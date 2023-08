Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la cinquième semaine consécutive, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a diminué de cinq à 654 au cours de la semaine du 11 août, le plus bas depuis mars 2022. < RIG-USA-BHI>< RIG-OL-USA-BHI>< RIG-GS-USA-BHI>

C'est également la 14e fois au cours des 15 dernières semaines que les foreurs ont réduit le nombre d'appareils de forage.

Selon Baker Hughes, le nombre total d'appareils de forage a baissé de 109, soit 14 %, par rapport à la même période de l'année dernière.

Après avoir chuté pendant huit semaines consécutives, le nombre d'appareils de forage pétrolier s'est maintenu à 525 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a chuté de cinq à 123, son niveau le plus bas depuis février 2022.

Les contrats à terme sur le pétrole américain se sont récemment redressés, augmentant pendant sept semaines consécutives, et ont progressé d'environ 3,1 % depuis le début de l'année, après avoir gagné environ 7 % en 2022. Les contrats à terme sur le gaz américain, quant à eux, ont chuté d'environ 40 % depuis le début de l'année, après avoir augmenté d'environ 20 % l'année dernière.

La production américaine de brut devrait passer de 11,9 millions de barils par jour (bpj) en 2022 à 12,8 millions de bpj en 2023 et 13,1 millions de bpj en 2024, selon les projections de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) du mois d'août.

Malgré la chute des prix du gaz, la production américaine de gaz est en passe de passer d'un niveau record de 98,13 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2022 à 103 bcfd en 2023 et 104,1 bcfd en 2024, selon les projections de l'EIA. (Reportage de Brijesh Patel à Bengaluru et de Scott DiSavino à New York ; rédaction de Marguerita Choy)