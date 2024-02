Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième fois en trois semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'installations pétrolières et gazières, un indicateur précoce de la production future, a diminué de deux unités pour atteindre 621 au cours de la semaine du 16 février. < RIG-USA-BHI>< RIG-OL-USA-BHI>< RIG-GS-USA-BHI>

Selon Baker Hughes, le nombre total d'appareils de forage a baissé de 139, soit 18 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier aux États-Unis a diminué de deux pour atteindre 497 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier est resté inchangé à 121.

Le nombre d'appareils de forage pétrolier et gazier aux États-Unis a chuté d'environ 20 % en 2023, après avoir augmenté de 33 % en 2022 et de 67 % en 2021, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz, de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et de l'équipement due à l'inflation galopante et du fait que les entreprises se sont davantage concentrées sur la rémunération des actionnaires que sur de nouveaux projets de forage.

Les contrats à terme sur le pétrole américain ont augmenté d'environ 10 % jusqu'à présent en 2024, après avoir chuté de 11 % en 2023. Les contrats à terme sur le gaz américain, quant à eux, ont baissé d'environ 37 % jusqu'à présent en 2024 après avoir chuté de 44 % en 2023.

Les grandes compagnies pétrolières sont

ciblent de nouveaux gisements de pétrole

qui peuvent être rentables même si les prix du brut tombent à environ 30 dollars le baril, profitant d'une troisième année de hausse de la demande pour remodeler leurs portefeuilles dans un contexte d'incertitude quant à l'avenir de l'industrie.

Dans le même temps, certains producteurs de gaz ont annoncé qu'ils allaient réduire leurs dépenses et leurs activités de forage à la suite de la chute brutale des prix, qui ont atteint leur niveau le plus bas en trois ans et demi cette semaine. Les analystes ont toutefois noté que ces réductions de plates-formes n'apparaîtraient probablement pas dans les données avant quelques mois.

Dix-neuf des sociétés indépendantes d'exploration et de production (E&P) suivies par la société américaine de services financiers TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire leurs dépenses d'environ 3 % en 2024 par rapport à 2023.

En 2023, 25 des sociétés d'exploration et de production suivies par TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient d'augmenter leurs dépenses d'environ 27 % par rapport à l'année précédente, après avoir augmenté leurs dépenses d'environ 40 % en 2022 et de 4 % en 2021. (Rapport de Scott DiSavino, édition de Marguerita Choy)