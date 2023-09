22 septembre - Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la première fois en trois semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'installations pétrolières et gazières, un indicateur précoce de la production future, a chuté de 11 à 630 au cours de la semaine du 22 septembre, le plus bas depuis février 2022. < RIG-USA-BHI>< RIG-OL-USA-BHI>< RIG-GS-USA-BHI>

Les plates-formes pétrolières américaines ont chuté de huit à 507 cette semaine, leur plus bas niveau depuis février 2022, tandis que les plates-formes gazières ont chuté de trois à 118.

Les contrats à terme sur le pétrole américain ont augmenté d'environ 12 % depuis le début de l'année, après avoir gagné environ 7 % en 2022. Les contrats à terme sur le gaz américain, quant à eux, ont plongé d'environ 41 % depuis le début de l'année, après avoir augmenté d'environ 20 % l'année dernière.

Même si les entreprises du secteur de l'énergie sont en passe d'augmenter leurs dépenses pour la troisième année consécutive en 2023 - principalement pour couvrir la hausse des coûts liés à l'inflation pour la main-d'œuvre et l'équipement - de nombreuses entreprises se concentrent encore davantage sur le retour d'argent aux investisseurs et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production de pétrole et de gaz.

Les sociétés indépendantes d'exploration et de production suivies par la société de services financiers américaine TD Cowen prévoient d'augmenter leurs dépenses d'environ 19 % en 2023, après une hausse d'environ 40 % en 2022 et une modeste augmentation de 4 % en 2021.

La hausse des prix du pétrole a permis à la production américaine de brut de passer de 11,9 millions de barils par jour (bpj) en 2022 à 12,8 millions de bpj en 2023 et à 13,2 millions de bpj en 2024, selon les projections de l'Energy Information Administration (EIA). Ce chiffre est à comparer au record de 12,3 millions de bpj atteint en 2019.

La production de pétrole dans les principales régions productrices de schiste devrait toutefois chuter pour le troisième mois consécutif en octobre et atteindre son niveau le plus bas depuis mai, selon l'EIA.

Malgré la baisse des prix du gaz, la production américaine de gaz devrait passer d'un niveau record de 98,1 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2022 à 102,7 bcfd en 2023 et 104,9 bcfd en 2024, selon les projections de l'EIA en septembre.

Cette augmentation de la production de gaz malgré la baisse des prix du gaz est principalement due à l'intérêt accru pour le forage pétrolier dans les bassins de schiste qui produisent également beaucoup de gaz associé, comme le Permian dans l'ouest du Texas et l'est du Nouveau-Mexique. (Reportage de Scott DiSavino, édition de Marguerita Choy)