Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la sixième semaine consécutive, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'installations pétrolières et gazières, un indicateur précoce de la production future, a chuté de 12 à 642 au cours de la semaine du 18 août, le plus bas depuis février 2022. < RIG-USA-BHI>< RIG-OL-USA-BHI>< RIG-GS-USA-BHI>

Baker Hughes a déclaré que cela met le nombre total d'appareils de forage en baisse de 120 appareils, soit 15,7%, par rapport à la même période de l'année dernière.

Le nombre d'appareils de forage pétrolier aux États-Unis a diminué de cinq pour s'établir à 520 cette semaine, soit son niveau le plus bas depuis mars 2022, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué de six pour s'établir à 117, soit son niveau le plus bas depuis février 2022.

Les contrats à terme sur le pétrole américain ont augmenté de près de 1 % depuis le début de l'année, après avoir progressé d'environ 7 % en 2022. Les contrats à terme sur le gaz américain, quant à eux, ont chuté de plus de 40 % depuis le début de l'année, après avoir augmenté de près de 20 % l'année dernière.

La production de pétrole et de gaz naturel des principales régions américaines productrices de schiste devrait diminuer en septembre pour le deuxième mois consécutif et atteindre les niveaux les plus bas depuis mai, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (EIA) publiées lundi.

Parallèlement, la production de brut a atteint son niveau le plus élevé depuis que la pandémie de coronavirus a décimé la consommation de carburant, selon les données de l'EIA publiées mercredi.

Les sociétés indépendantes d'exploration et de production suivies par la société de services financiers TD Cowen étaient en passe d'augmenter leurs dépenses d'environ 19 % en 2023 par rapport à 2022.