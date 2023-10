Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la troisième semaine consécutive, pour la première fois depuis le début du mois de septembre, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'installations pétrolières et gazières, un indicateur précoce de la production future, a baissé de quatre à 619 au cours de la semaine du 6 octobre, le plus bas depuis février 2022. < RIG-USA-BHI>< RIG-OL-USA-BHI>< RIG-GS-USA-BHI>

Baker Hughes a déclaré que cela met le nombre total d'appareils de forage en baisse de 143, soit 19%, par rapport à la même période de l'année dernière.

Le nombre d'appareils de forage pétrolier aux États-Unis a chuté de cinq à 497 cette semaine, son niveau le plus bas depuis février 2022, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a augmenté de deux à 118.

Les contrats à terme sur le pétrole américain ont augmenté d'environ 3 % depuis le début de l'année, après avoir progressé d'environ 7 % en 2022. Les contrats à terme sur le gaz américain, quant à eux, ont plongé d'environ 26 % depuis le début de l'année, après avoir augmenté d'environ 20 % l'année dernière.

Les foreurs ont réduit le nombre d'appareils de forage en activité pendant trois trimestres consécutifs, en réaction tardive à la chute brutale des prix depuis le milieu de l'année 2022. Si la production de pétrole a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie, sa croissance s'est ralentie car il faut en moyenne 12 mois pour qu'un changement de prix se traduise par une modification de la production.

La production de gaz a également continué d'augmenter, ce qui constitue également une réaction tardive aux prix élevés de 2022 et s'explique principalement par l'intérêt accru pour le forage pétrolier dans les bassins de schiste qui produisent également beaucoup de gaz associé, comme le principal gisement pétrolier des États-Unis dans le bassin permien à l'ouest du Texas et à l'est du Nouveau-Mexique.

L'effondrement ultérieur des prix du gaz a toutefois été plus sévère et entraîne un ralentissement plus prononcé de la croissance de la production.

Les entreprises de schiste ont également essayé de gagner du terrain sur la production de pétrole en concentrant le nombre réduit d'appareils de forage sur les sites les plus prometteurs et en creusant des latéraux beaucoup plus longs, ce qui accroît la productivité par puits.

Le principal producteur de pétrole américain, Exxon Mobil, prévoit d'étendre sa présence dans la région du Permien et est à un stade avancé de son développement.

pour l'acquisition de Pioneer

Natural Resources, le troisième plus grand producteur du bassin, ont déclaré des sources jeudi. (Reportage de Scott DiSavino, édition de Marguerita Choy)