Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, réduisant ainsi le nombre d'appareils de forage pour un troisième trimestre consécutif, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a chuté de sept à 623 au cours de la semaine du 29 septembre, le plus bas depuis février 2022. < RIG-USA-BHI>< RIG-OL-USA-BHI>< RIG-GS-USA-BHI>

Baker Hughes a déclaré que cela met le nombre total d'appareils de forage en baisse de 142, soit 19%, par rapport à la même période de l'année dernière.

Le nombre d'appareils de forage pétrolier aux États-Unis a diminué de cinq pour atteindre 502 cette semaine, son niveau le plus bas depuis février 2022, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué de deux pour atteindre 116.

Pour le mois de septembre, le nombre total d'appareils de forage pétrolier et gazier a diminué de neuf, soit la plus faible baisse mensuelle depuis avril, et ce pour le cinquième mois consécutif.

Le nombre d'appareils de forage pétrolier a baissé en septembre pour le dixième mois consécutif et pour le troisième trimestre d'affilée.

Pour le mois, le nombre d'appareils de forage de gaz a augmenté d'une unité en septembre, après avoir chuté de 13 unités en août.

Alors que le nombre total d'appareils de forage a diminué de 51 au troisième trimestre, les réductions se sont ralenties par rapport à la diminution de 81 au deuxième trimestre, les prix du pétrole ayant rebondi en raison d'un resserrement de l'offre.

Les contrats à terme sur le pétrole américain ont augmenté d'environ 13 % depuis le début de l'année, après avoir progressé d'environ 7 % en 2022. Les contrats à terme sur le gaz américain, quant à eux, ont plongé d'environ 34 % depuis le début de l'année après avoir augmenté d'environ 20 % l'année dernière.

Selon une enquête de la Federal Reserve Bank of Dallas, l'activité pétrolière et gazière dans trois États producteurs d'énergie clés a augmenté avec la dernière hausse des prix de l'énergie, ce qui indique un changement de sentiment chez les producteurs, même si leurs coûts ont augmenté.

En juillet, la production américaine de brut a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2019, tandis que la production de gaz a atteint un nouveau record, dépassant son précédent pic de mai, selon les dernières données de l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration).