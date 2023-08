Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont réduit cette semaine le nombre de plates-formes pétrolières en activité pour la huitième semaine consécutive, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage combinés pour le pétrole et le gaz naturel, un indicateur précoce de la production future, a baissé de cinq à 659 au cours de la semaine du 4 août, le plus bas depuis mars 2022. < RIG-USA-BHI>< RIG-OL-USA-BHI>< RIG-GS-USA-BHI>

C'est également la 13e fois au cours des 14 dernières semaines que les foreurs ont réduit le nombre d'appareils de forage.

Selon Baker Hughes, le nombre total d'appareils de forage a baissé de 105, soit 14 %, par rapport à la même période de l'année dernière.

Le nombre d'appareils de forage pétrolier aux États-Unis a chuté de quatre à 525 cette semaine, tombant pour la huitième semaine consécutive à son niveau le plus bas depuis mars 2022, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier est resté stable à 128.

Le fournisseur de données Enverus, qui publie ses propres données sur le nombre d'appareils de forage, a indiqué que les foreurs ont ajouté 13 appareils au cours de la semaine qui s'est achevée le 2 août, portant le total à 724. Néanmoins, le nombre total d'appareils de forage a diminué d'environ un appareil au cours du mois dernier et de 16 % d'une année sur l'autre.

Les contrats à terme sur le pétrole américain se sont redressés au cours des six dernières semaines et ont augmenté d'environ 4 % depuis le début de l'année, après avoir progressé d'environ 7 % en 2022. Les contrats à terme sur le gaz américain, quant à eux, ont chuté d'environ 43 % depuis le début de l'année, après avoir augmenté d'environ 20 % l'année dernière.

Cette chute des prix du gaz a incité certains producteurs de schiste, comme Pioneer Natural Resources et Devon Energy, à resserrer leurs budgets et à mettre en garde contre une baisse des activités de forage et d'achèvement dans les mois à venir.

Malgré certains plans visant à réduire le nombre d'appareils de forage, les sociétés indépendantes d'exploration et de production suivies par la société de services financiers TD Cowen étaient en passe d'augmenter leurs dépenses d'environ 19 % en 2023 par rapport à 2022, après avoir augmenté leurs dépenses d'environ 40 % en 2022 et de 4 % en 2021.

La production américaine de pétrole brut est toutefois tombée à 12,66 millions de barils par jour (bpj) en mai, son niveau le plus bas depuis février,

Les données de l'Administration de l'information sur l'énergie

Cette semaine, les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration) ont montré que la baisse des prix et le ralentissement de l'activité de forage sont finalement en train de se produire.

de l'activité de forage entraînent enfin un pic de production

et la baisse de la production.

Malgré la baisse des prix du gaz, la production dans les 48 États inférieurs des États-Unis a augmenté de 0,7 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) pour atteindre un record de 115,0 bcfd en mai, selon l'EIA, dépassant le record historique précédent de 114,3 bcfd en avril. (Reportage de Scott DiSavino, édition de Marguerita Choy)