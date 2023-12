La valeur des fusions et acquisitions de pétrole et de gaz aux États-Unis dans le bassin permien a atteint cette année un record de plus de 100 milliards de dollars après plusieurs transactions de plusieurs milliards de dollars, a déclaré le cabinet de conseil Wood Mackenzie dans un communiqué de presse mardi.

Il s'agit notamment de transactions spectaculaires telles que la proposition d'Exxon Mobil de racheter Pioneer Natural Resources PXD.N pour 60 milliards de dollars et l'accord de Chevron pour Hess, d'une valeur de 53 milliards de dollars.

Parmi les autres transactions, citons l'offre de 4,5 milliards de dollars de Permian Resources pour Earthstone Energy et les 4,3 milliards de dollars d'Ovintiv pour trois acquisitions dans le bassin du Permien.

Civitas Resources a dépensé un total de 4,7 milliards de dollars pour deux propriétés appartenant à des fonds privés dans le bassin permien, Tap Rock Resources et Hibernia Energy III.

Le bassin permien est une cible privilégiée pour les producteurs qui cherchent à accroître leurs stocks. Situé entre le Texas et le Nouveau-Mexique, la production de pétrole de schiste du bassin est très productive, avec d'importantes réserves non exploitées et une infrastructure solide.

L'achat de CrownRock par Occidental, annoncé lundi, créera le sixième producteur dans les 48 États américains inférieurs à 1 million de barils d'équivalent pétrole par jour, les autres étant Chevron, EOG, ExxonMobil, EQT et ConocoPhillips, selon Wood Mackenzie.

Dans le Permien en particulier, Occidental deviendra l'un des trois principaux producteurs derrière les majors, pompant plus de pétrole et de gaz pro-forma que Pioneer au moment de l'annonce de sa vente, a déclaré WoodMac.

"Cette transaction vient couronner une année record en matière d'acquisitions et de désinvestissements dans la région du Permien. Associée à d'autres méga transactions pour 2023 comme ExxonMobil et Pioneer, elle consolide l'échelle du Permien et la longévité sur plusieurs décennies comme une caractéristique indispensable pour les majors et les super-indépendants américains", a déclaré Robert Clarke, vice-président de la recherche en amont chez Wood Mackenzie.

WoodMac a déclaré que le total des dépenses de fusion et d'acquisition cette année dans le principal champ de schiste américain est le plus élevé depuis les 65 milliards de dollars de 2019, grâce à l'acquisition par Occidental Petroleum Corp de son rival du Permien, Anadarko, pour 38 milliards de dollars. (Reportage de Rahul Paswan et Brijesh Patel à Bengaluru ; Rédaction de Christian Schmollinger)