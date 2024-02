Les principales sociétés énergétiques australiennes, Woodside Energy et Santos, devraient annoncer une forte baisse de leurs bénéfices annuels en raison de la diminution des prix du pétrole, tandis que les analystes s'attendent à ce que l'accent soit mis sur les perspectives et la gestion des coûts.

Les prix du pétrole et du gaz naturel ont chuté depuis les sommets atteints en 2023, car le ralentissement de la croissance mondiale et une reprise économique plus faible que prévu en Chine ont pesé sur la demande.

La majorité du secteur de l'énergie sera en difficulté en raison de la faiblesse des prix, la demande de gaz naturel liquéfié (GNL) étant affectée par la faiblesse de la production industrielle mondiale, a déclaré Mathan Somasundaram, PDG de Deep Data Analytics, ajoutant que Woodside et Santos en étaient des exemples classiques.

Selon UBS, Woodside devrait déclarer un bénéfice net sous-jacent après impôt (NPAT) de 3,27 milliards de dollars pour 2023.

Ce chiffre est inférieur aux 5,23 milliards de dollars enregistrés l'année dernière, lorsque le bénéfice de l'entreprise énergétique a atteint un niveau record après l'incorporation de la branche pétrolière du groupe BHP dans le portefeuille d'actifs de Woodside et la hausse des prix du GNL.

La semaine dernière, Woodside a également signalé une dépréciation d'actifs après impôts, sans effet sur la trésorerie, d'environ 1,2 milliard de dollars pour son champ pétrolier et gazier de Shenzi, dans le cadre de ses résultats pour l'exercice 2023.

Son concurrent plus petit, Santos, devrait annoncer un bénéfice net sous-jacent de 1,49 milliard de dollars, selon UBS, soit moins que les 2,46 milliards de dollars enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Le bénéfice de Santos a augmenté l'année dernière en raison de prix plus élevés et après que sa fusion avec Oil Search ait renforcé son portefeuille de GNL.

"Les revenus des compagnies pétrolières et gazières étant annoncés à l'avance, les coûts restent la grande inconnue et pourraient entraîner un risque de baisse des bénéfices futurs", ont écrit les analystes de Jarden.

"Si les perspectives de croissance présentées semblent obscures ou incertaines, les actions de la société peuvent être vendues en conséquence", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché, KCM Trade.

Santos et Woodside devraient publier leurs résultats annuels respectivement le 21 et le 27 février.

Au début du mois, les deux sociétés ont abandonné leur projet de fusion de 52 milliards de dollars. Les analystes ont déclaré que les actionnaires se concentreront sur la suite des événements.

"Nous nous attendons à ce que les investisseurs interrogent la direction sur la question de savoir si la société poursuivra d'autres moyens de créer de la valeur pour les actionnaires en dehors de la réalisation des projets de croissance actuels", ont écrit les analystes de Jarden en faisant référence à Santos.