(Alliance News) - Certains des plus grands investisseurs du Royaume-Uni ont été accusés de revenir sur leur soutien à une résolution sur le climat lors des assemblées générales annuelles des grandes compagnies pétrolières cette année.

Le groupe d'actionnaires activistes Follow This a déclaré lundi que des gestionnaires d'actifs tels que Legal & General Group PLC, abrdn PLC, Janus Henderson, Schroders PLC et Aviva PLC ont voté contre leur résolution lors de plusieurs assemblées 2023 alors qu'ils l'avaient précédemment soutenue.

Le groupe néerlandais propose chaque année une résolution lors des AGA appelant les majors pétrolières à aligner leur stratégie climatique sur les objectifs fixés par l'Accord de Paris.

HSBC Asset management est le seul grand investisseur britannique à avoir voté pour la résolution impliquant Shell PLC, BP PLC, TotalEnergies SE, Chevron Corp et Exxon Mobil Corp en 2023.

Legal & General, abrdn et Janus Henderson ont voté contre la résolution des compagnies pétrolières américaines Chevron et ExxonMobil cette année, après avoir voté pour les années précédentes, selon Follow This.

Schroders a voté en faveur de la résolution chez les sociétés britanniques Shell et BP en 2022, mais ne l'a pas soutenue lors des assemblées générales de ces sociétés cette année.

Aviva n'a voté en faveur de la résolution que pour ExxonMobil cette année, après l'avoir soutenue pour Shell et Chevron en 2022 également.

Le fondateur de Follow This, Mark van Baal, a déclaré que les bénéfices exceptionnels actuels représentaient une occasion unique d'investir dans de nouveaux modèles d'entreprise dans le domaine des énergies renouvelables.

Au lieu de cela, il a déclaré que Shell, BP, Total, Exxon et Chevron utilisent les votes contre leurs résolutions sur le climat pour justifier le report des réductions d'émissions, ce qui est en contradiction avec l'objectif de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

Il a ajouté que Paris échouerait si l'industrie pétrolière ne changeait pas, ce qui relève de la décision des actionnaires.

M. van Baal a déclaré à l'agence de presse PA : "Il ne s'agit pas de choisir entre le climat et le profit, mais entre le changement et l'inaction.

"Les grandes compagnies pétrolières ne veulent manifestement pas changer. Elles veulent s'accrocher à leur modèle commercial le plus longtemps possible et nous savons qu'elles le font déjà depuis des décennies.

"Elles ont réussi à convaincre les investisseurs qu'ils devaient choisir entre le profit et le climat, alors qu'il est possible de faire les deux.

Legal & General a déclaré qu'elle soutenait les principes de base de la proposition "Follow This", mais que sa formulation imposait aux entreprises une inflexibilité difficile à justifier à l'heure actuelle.

Un porte-parole a déclaré : "Nous rejetons fondamentalement l'affirmation de Follow This selon laquelle il faut sacrifier Paris pour des profits à court terme.

"Le changement climatique est l'un des problèmes majeurs de notre époque. Conscients de ses conséquences potentiellement catastrophiques pour le monde - et de son importance financière pour les actifs de nos clients - nous utilisons notre voix de manière proactive et soutenons les efforts visant à aligner l'économie mondiale sur une trajectoire de 1,5°C."

La société a déclaré qu'elle avait soutenu 70 % des résolutions d'actionnaires sur le climat d'ici à la fin mai 2023 et que ses résultats de vote démontrent son engagement à demander des comptes aux entreprises qui ne s'attaquent pas aux risques climatiques.

Aviva a fait référence à ses résultats de vote pour 2023, qui indiquent que la résolution n'a pas apporté de valeur ajoutée ou qu'aucun argument solide n'a été avancé lors des assemblées générales de Shell et de Chevron.

Andrew Mason, responsable de l'actionnariat actif chez abrdn, a déclaré : "Nous soutenons l'esprit de la résolution et la réalisation de l'Accord de Paris sur le climat.

"Cependant, la résolution ne tient pas pleinement compte de l'engagement continu qu'abrdn a eu avec les entreprises investies ou des mesures déjà prises par les entreprises pour lutter contre le changement climatique.

"abrdn s'engage à travailler avec les entreprises bénéficiaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

"Nous sommes transparents sur notre approche - les décisions de vote qui ont été prises et les raisons de ces décisions sont accessibles au public sur notre site web.

Un porte-parole de Schroders a déclaré : "Chaque résolution est une demande spécifique d'une entreprise spécifique que nous évaluons par le biais de notre propre recherche fondamentale.

"Notre approche est donc adaptée au contexte de chaque entreprise et nous examinons chaque résolution d'actionnaire en détail.

"Nous nous engageons activement auprès des majors pétrolières depuis des décennies et notre approche nuancée nous a conduits à soutenir la résolution Follow This chez Chevron et Exxon, où nous avons convenu qu'il y avait un manque d'engagements et d'objectifs ambitieux en matière d'émissions nettes zéro, mais pas chez les majors pétrolières européennes, qui visent à passer à des modèles commerciaux nets zéro et ont fixé des objectifs provisoires couvrant l'utilisation de leurs produits énergétiques.

PA a également contacté Janus Henderson pour un commentaire.

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.