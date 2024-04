Nichée sur une route secondaire de la banlieue de Pékin, la station de recharge de batteries Xiaowuji, ouverte par Sinopec en décembre 2023, offre un aperçu de l'avenir de la Chine après l'arrivée de l'essence.

Dotée de 70 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, de machines à café et de fauteuils de massage, cette station est l'une des milliers construites par le géant pétrolier d'État dans tout le pays, qui cherche à s'adapter à la conduite dominée par les batteries.

Les ventes de VE sur le plus grand marché automobile du monde devraient représenter 40 % des 23 millions de voitures vendues cette année. La demande d'essence en Chine devrait atteindre son maximum en 2025 et pourrait diminuer de moitié d'ici à 2045, ce qui rend impératif un changement stratégique pour les plus grands raffineurs et négociants de pétrole, Sinopec et PetroChina.

Les compagnies pétrolières d'État exploitent ensemble environ 50 % des plus de 100 000 stations-service en Chine et les ventes de carburant représentent près de la moitié de leurs revenus.

"Les compagnies pétrolières nationales ont compris, et c'est pourquoi elles s'efforcent d'adapter leurs stations-service à une économie à faibles émissions de carbone", a déclaré Erica Downs, chercheuse au Center on Global Energy Policy de l'université de Columbia.

D'autres entreprises mondiales du secteur de l'énergie, telles que Shell et TotalEnergies, cherchent également à utiliser les leçons tirées à ce jour des marchés plus petits et précoces des VE, comme la Norvège, et à les appliquer à une échelle beaucoup plus grande en Chine.

Mais le secteur public chinois de la recharge des VE est en proie à la fragmentation du marché, à la surcapacité, à la faible utilisation et aux pertes, ce qui pose des problèmes aux compagnies pétrolières qui tentent d'adapter leurs modèles d'entreprise.

Un après-midi de semaine, 54 des 70 bornes de recharge de la station Xiaowuji étaient inutilisées. La plupart des clients étaient des chauffeurs de taxi, dont l'un a déclaré que la recharge à la station était plus rapide, bien que légèrement plus chère, que la recharge à domicile.

Sinopec, qui exploitera 21 000 bornes de recharge à la fin de 2023, a affecté 18,4 milliards de yuans (2,55 milliards de dollars) à son segment de distribution cette année pour la construction d'un réseau intégré de stations d'énergie, soit une hausse de 17,2 % par rapport à l'année dernière. Le groupe prévoit de construire 5 000 stations de recharge d'ici 2025.

PetroChina, qui exploite 28 000 points de recharge via sa filiale récemment acquise Potevio New Energy, a annoncé son intention d'augmenter les dépenses d'investissement dans le marketing et la distribution de 49,8 % pour atteindre 7 milliards de yuans en 2024, en se concentrant sur des stations complètes fournissant du pétrole, du gaz, de l'hydrogène et de la recharge, selon les documents déposés par l'entreprise. L'entreprise prévoit de construire 1 000 stations supplémentaires d'échange de batteries de véhicules électriques cette année.

Chacune d'entre elles détient une part de marché d'environ 1 % des 2,73 millions de points de recharge publics en Chine.

PetroChina n'a pas répondu à une demande de commentaire sur sa stratégie de distribution. Sinopec s'est refusé à tout commentaire.

LE PROBLÈME DE SURCAPACITÉ DE LA CHINE

La plupart des propriétaires de VE en Chine peuvent recharger leur véhicule dans leur complexe résidentiel, ce qui signifie que 68 % des 8,6 millions de points de charge en Chine sont des chargeurs plus lents et non publics.

En Norvège, où les véhicules entièrement électriques représentent environ 21 % des voitures en circulation et plus de 90 % des ventes de voitures neuves, les exploitants de bornes de recharge font état d'un taux élevé de recharge à domicile et d'une grande variabilité de l'utilisation des bornes publiques.

Circle K, le plus grand opérateur public de recharge rapide en Norvège, a déclaré que son activité de recharge à domicile était rentable, mais a noté que, contrairement à la Chine, l'augmentation de l'utilisation des VE en Norvège avait dépassé la croissance du nombre de points de recharge publics.

Au second semestre 2022, il y avait en Chine sept VE par chargeur. À titre de comparaison, les ratios aux États-Unis et en Europe étaient respectivement de 14,6 et 17,6 voitures par chargeur, selon les données de la China Passenger Car Association.

Le marché chinois de la recharge est également très fragmenté. Les cinq premières entreprises détiennent une part de marché de 65,2 %, selon l'Electric Vehicle Charging Infrastructure Promotion Alliance.

Avec une telle concurrence pour desservir un nombre relativement faible de conducteurs de VE, de nombreux points de charge sont peu utilisés et restent inactifs pendant une grande partie de la journée.

Selon les estimations de Rystad, les points de charge exploités par Star Charge, l'acteur le plus important, ne rapportent que 9,58 à 9,94 dollars par jour. Les chargeurs exploités par TELD, le deuxième fournisseur, génèrent, selon les estimations de Rystad, entre 12,77 et 13,25 dollars par jour.

TELD, une filiale de Qingdao TGOOD Electric Co, a déclaré une perte de 26 millions de yuans en 2022.

Star Charge n'a pas répondu à une demande de commentaire. TELD a déclaré que le marché chinois des véhicules électriques était encore en développement et que l'utilisation augmenterait.

Toutefois, les grandes entreprises étrangères ayant une empreinte de recharge plus petite et plus concentrée géographiquement ont enregistré de meilleurs résultats.

"Notre taux d'utilisation est plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale", a déclaré Anne Solange Renouard, vice-présidente du marketing et des services chez TotalEnergies China, qui exploite 11 000 points de charge dans le cadre d'un partenariat avec le groupe China Three Gorges.

"Nous avons commencé à développer des services supplémentaires, tels que des stations de lavage, des offres de restauration et des aires de repos, afin d'améliorer l'expérience des clients et de répondre à leurs besoins en matière d'e-mobilité.

Shell, qui exploite 800 stations de recharge autonomes dans le pays et a récemment ouvert sa plus grande station de recharge au monde dans la ville méridionale de Shenzhen, a également fait état de meilleurs taux d'utilisation d'environ 25 % en Chine, les conducteurs de VE se rendant aux stations de recharge deux fois plus souvent que les véhicules conventionnels dans les stations-service.

Abhishek Murali, analyste principal chez Rystad Energy, a déclaré qu'il était difficile de faire des bénéfices sur la recharge des VE dans le monde entier et a prédit une consolidation en Chine qui pourrait voir les opérateurs de réseaux électriques émerger comme les plus grands gagnants. (1 $ = 7,1656 yuans chinois renminbi)