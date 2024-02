Les grandes compagnies pétrolières remettent à leurs actionnaires plus d'argent que jamais et promettent encore plus d'argent à l'avenir, afin de rassurer les investisseurs sur leur discipline et leur résistance face aux perspectives incertaines des combustibles fossiles.

Selon les calculs de Reuters, les cinq plus grandes sociétés pétrolières et gazières occidentales - BP, Chevron, Exxon Mobil, Shell et TotalEnergies - ont reversé à leurs actionnaires plus de 111 milliards de dollars sous forme de dividendes et de rachats d'actions en 2023.

Ce montant est légèrement supérieur aux 110 milliards de dollars reversés en 2022, lorsque les bénéfices du groupe ont atteint le chiffre record de 196 milliards de dollars après la flambée des prix de l'énergie consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les bénéfices nets ont fortement chuté en 2023 pour atteindre 123 milliards de dollars. Les cinq entreprises ont publié leurs résultats au cours de la semaine dernière.

"En cette période de troubles géopolitiques et d'incertitude économique, notre objectif est resté inchangé : offrir en toute sécurité des rendements plus élevés et réduire les émissions de carbone", a déclaré Mike Wirth, PDG de Chevron, aux investisseurs vendredi dernier.

Les investisseurs tels que les fonds de pension ont traditionnellement conservé les actions des majors pétrolières en raison de leurs dividendes réguliers et à long terme.

Mais l'essor du secteur technologique, la chute brutale des performances des majors pétrolières au cours de la dernière décennie en raison de dépenses excessives et de la volatilité des prix du pétrole, ainsi que les préoccupations environnementales croissantes, ont entraîné une baisse de l'intérêt pour le secteur.

Le secteur de l'énergie représentait 4,4 % de la pondération globale de l'indice S&P 500 à la fin du mois de janvier, contre environ 14 % au cours de la dernière décennie, selon les données de S&P.

PRÉVISIBILITÉ TOTALE

Ces dernières années, le groupe a révélé une nette division transatlantique des stratégies, Chevron et Exxon se concentrant sur l'augmentation de la production de pétrole, tandis que BP, TotalEnergies et Shell investissent une plus grande part de leur capital dans les énergies renouvelables et à faible émission de carbone.

Toutefois, les messages adressés aux investisseurs en matière de rendement étaient largement identiques ces derniers jours : restez avec nous et nous vous paierons.

La semaine dernière, Sinead Gorman, directrice financière de Shell, a déclaré aux investisseurs : "Nous nous efforçons de garantir une distribution attrayante à nos actionnaires", en promettant une "prévisibilité totale" des rendements.

Shell, Chevron et TotalEnergies ont augmenté leur dividende lors de la publication des résultats du quatrième trimestre, tandis que BP a augmenté le taux de ses rachats d'actions. Exxon a reversé 32 milliards de dollars à ses actionnaires l'année dernière, soit le montant le plus élevé du secteur.

"Le pétrole et le gaz sont les secteurs les moins appréciés des investisseurs, et dépenser des milliards de dollars dans de grands mégaprojets pour des flux de trésorerie dans cinq ans avec des tendances de demande incertaines est très difficile à digérer pour de nombreux investisseurs", a déclaré Oswald Clint, analyste chez Berstein.

"Au sein des entreprises, on se souvient parfaitement des fautes commises lors des cycles d'investissement précédents et on est bien décidé à ne pas les répéter", a-t-il ajouté.

Selon Tobias Wagner, vice-président et responsable du crédit chez Moody's Investors Service, le secteur devrait enregistrer des augmentations minimes des dépenses en 2024.

Cette discipline accrue est le résultat de plusieurs facteurs, dont les exigences des investisseurs en matière de rendement et les perspectives incertaines de la demande d'énergie, a-t-il déclaré.

"Les entreprises sont plus sélectives et les investissements se heurtent à des obstacles plus importants en termes de rendement, d'émissions et de réglementation.

"La qualité de crédit du secteur s'est améliorée, avec plus de révisions à la hausse que de révisions à la baisse ces dernières années, ce qui reflète également une discipline visant à maintenir la solidité et la flexibilité des bilans", a déclaré M. Wagner.