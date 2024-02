Les grandes compagnies pétrolières ciblent de nouveaux gisements qui peuvent être rentables même si les prix du pétrole tombent à environ 30 dollars le baril, profitant d'une troisième année de hausse de la demande pour remodeler leurs portefeuilles dans un contexte d'incertitude quant à l'avenir de l'industrie.

Les investisseurs ne sont pas revenus sur les valeurs pétrolières malgré les bénéfices élevés enregistrés récemment. Même le producteur de pétrole le moins cher du monde, Saudi Aramco, s'est joint à la course à la réduction des coûts. La réorientation vers des gisements présentant des seuils de rentabilité favorables fait suite à des cycles d'expansion plus profonds et plus fréquents au cours de la dernière décennie. Elle reflète également la conviction des dirigeants que les prix élevés actuels pourraient ne pas durer.

"Après trois effondrements majeurs des prix du pétrole en 15 ans, il est largement admis qu'un autre est susceptible de se produire", a déclaré Alex Beeker, directeur de la recherche sur les entreprises au sein du cabinet de conseil en énergie Wood Mackenzie.

Cette incertitude et les exigences des inventeurs en matière de rendement expliquent que les dirigeants se concentrent sur l'achat d'une production de brut à moindre coût et sur la flexibilité nécessaire pour ajuster la production en fonction des fluctuations des prix. L'année dernière, Exxon Mobil et Chevron ont consacré plus d'argent à la rémunération de leurs actionnaires qu'à de nouveaux projets pétroliers, ce qui témoigne de la volonté de l'industrie de regagner la faveur des investisseurs.

Selon S&PGlobal, le secteur de l'énergie ne représentait que 4,4 % de la pondération globale de l'indice S&P 500 des principales sociétés américaines cotées en bourse au 30 janvier, contre près de trois fois plus il y a dix ans.

UN PRIX ÉLEVÉ POUR UN PÉTROLE BON MARCHÉ

Exxon, Chevron et Occidental Petroleum ont récemment conclu des accords d'une valeur totale de 125 milliards de dollars pour acquérir des sociétés qui les aideront à pomper le pétrole à un prix compris entre 25 et 30 dollars le baril. En Europe, Shell et Equinor poursuivent des projets dont le seuil de rentabilité se situe entre 25 et 30 dollars le baril, tandis que la société française TotalEnergies vise à ramener ses coûts de production sous la barre des 25 dollars.

Ces faibles coûts représentent environ la moitié du seuil de rentabilité des projets pétroliers il y a dix ans, et environ 40 % du prix de référence mondial du pétrole Brent aujourd'hui. Mais ils constituent un pari sur la poursuite de l'amélioration de la productivité des puits.

"Vous obtenez des gains d'efficacité dans chaque cycle de ralentissement de l'activité", a déclaré Peter McNally, responsable mondial des analystes sectoriels chez Third Bridge, une société de recherche sur l'énergie. "Le nombre d'appareils de forage devrait encore augmenter de deux tiers avant que l'on puisse parler d'une véritable inflation dans le secteur pétrolier.

L'impératif de coût a conduit les entreprises à restructurer en profondeur leurs portefeuilles et à concentrer leurs activités dans un nombre réduit de régions. Elles ont également supprimé des emplois et externalisé des activités dans des pays où les coûts sont moindres.

Certaines productions à coûts élevés, héritées du passé, ont été abandonnées en Afrique, au Canada et dans certaines régions des États-Unis. Shell et Exxon ont vendu l'année dernière une production californienne centenaire et, avec TotalEnergies, cherchent à se retirer ou à réduire leur présence au Nigeria. Chevron a quitté l'Indonésie et BP a vendu des actifs au Canada, en Alaska et en mer du Nord.

La nouvelle production tend à se concentrer sur des champs en eau profonde très prolifiques, où les plateformes se transforment en machines à cash une fois payées, ou sur le schiste, où un ensemble de petits puits faciles à exploiter permet d'ajuster les volumes en fonction des prix de l'énergie.

"C'est une bonne affaire" qui permet d'augmenter les bénéfices et de distribuer régulièrement des dividendes aux actionnaires pendant les inévitables ralentissements industriels de la transition énergétique, a déclaré Kathryn Mikells, directrice financière d'Exxon, à l'agence Reuters.

Les compagnies pétrolières ont besoin de projets à haut rendement afin de pouvoir verser aux investisseurs d'importants retours sur investissement, qui se sont élevés à 111 milliards de dollars l'année dernière. Ces versements ont absorbé plus de la moitié du flux de trésorerie des entreprises.

"Nous n'avons pas réduit les dividendes depuis la Grande Dépression", a déclaré Pierre Breber, directeur financier de Chevron, à Reuters, expliquant pourquoi l'entreprise s'est efforcée d'équilibrer la rémunération des actionnaires avec des investissements dans le pétrole à bas prix, les biocarburants et l'hydrogène.