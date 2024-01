Les chargeurs et les sociétés de négoce sont confrontés à des attentes plus longues et à des prix plus élevés pour les livraisons de carburant à faible teneur en soufre à Singapour, la principale plate-forme de soutage au monde, car la demande de ravitaillement augmente en raison des détournements de navires dus aux tensions en mer Rouge, ont déclaré des sources industrielles à l'agence Reuters.

Les navires se ravitaillent davantage dans des centres tels que Singapour, où le prix du carburant est plus compétitif que dans les ports plus éloignés, après qu'un nombre croissant de navires se sont détournés de l'Afrique pour éviter des attaques potentielles.

En conséquence, la disponibilité des créneaux pour les barges de soute, qui fournissent du carburant marin aux navires, s'est resserrée pour la qualité de mazout à très faible teneur en soufre (VLSFO) la plus activement négociée.

La pénurie est également exacerbée par le fait que certains opérateurs ont converti leurs barges à faible teneur en soufre en barges à haute teneur en soufre, selon des sources d'avitaillement. La demande de mazout à haute teneur en soufre s'est redressée ces dernières années après la mise en service d'un plus grand nombre de navires équipés d'épurateurs.

L'attente pour obtenir les premiers créneaux disponibles pour la réservation de barges VLSFO a grosso modo doublé pour atteindre environ deux semaines, contre une semaine en moyenne habituellement, ont indiqué les sources.

Les primes de soute à Singapour pour le VLSFO ont eu tendance à augmenter pour atteindre plus de 30 dollars la tonne métrique par rapport aux cotations de cargaison pour les dates de livraison rapide, passant de 25 à 30 dollars à la mi-janvier et à environ 20 dollars au début du mois de janvier. Plus la livraison est précoce, plus la prime est élevée.

Bien qu'il y ait encore peu de créneaux disponibles pour des dates plus rapprochées, ces livraisons peuvent commander des primes de près de 50 dollars par tonne, selon les sources.

"Si les tensions en mer Rouge se poursuivent, le marché des soutes de Singapour restera tendu en raison de l'augmentation de la demande due à l'allongement de la durée des voyages", a déclaré Ivan Mathews, responsable du raffinage en Asie et du service mondial de mazout de la société de conseil FGE.

Les temps d'attente plus longs pour les barges disponibles et les primes livrées plus élevées pourraient limiter la hausse de la demande de soute à Singapour par rapport aux niveaux de décembre, a déclaré M. Mathews, car les navires pourraient choisir de se ravitailler dans d'autres ports asiatiques.

Parallèlement, l'écart de prix entre le combustible de soute livré et le combustible de soute ex-quarf s'est également fortement creusé ce mois-ci, passant d'environ 10 dollars début janvier à environ 20 dollars la tonne fin janvier, selon les négociants en fret et en combustible de soute.

Le combustible de soute livré est généralement vendu au-dessus des prix de soute ex-wharf et comprend habituellement une commission de transport par barges d'au moins 5 dollars par tonne, de sorte qu'un écart plus important entre les prix livrés et les prix ex-wharf est un indicateur de marges de transport par barges plus élevées.

Les détournements de navires ont modifié les schémas de ravitaillement et stimulé la demande de combustible de soute dans les ports de l'île Maurice, de l'Afrique du Sud et des îles Canaries, tandis que la demande dans les centres établis tels que Singapour et Rotterdam devrait continuer à augmenter, selon des sources du secteur.

Les ventes mensuelles de soutes à Singapour ont dépassé les 5 millions de tonnes en décembre, contre 4 à 4,5 millions de tonnes par mois habituellement, selon les données de l'autorité maritime et portuaire de Singapour. (Reportage de Jeslyn Lerh ; rédaction de Tony Munroe et Muralikumar Anantharaman)