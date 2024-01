Les importations chinoises de minerai de fer, de charbon et de pétrole brut en 2023 ont atteint un niveau record, ont montré vendredi les données de l'Administration générale des douanes, alors que la demande s'est redressée après une chute due à une pandémie, malgré les vents contraires de l'économie.

La Chine a importé 11% de plus de pétrole brut l'année dernière par rapport à 2022, soit 563,99 millions de tonnes métriques, tandis que les importations de minerai de fer en 2023 ont augmenté de 6,6% par rapport à l'année précédente, en raison d'une demande plus forte dans un contexte d'absence de plafonds de production d'acier imposés par le gouvernement et d'exportations d'acier plus élevées que prévu.

POINTS CLÉS :

* Soja : Importations de décembre à 9,82 mmt, en hausse de 24% m/m, mais en baisse de 6,9% en glissement annuel.

* Pétrole brut : Importations de décembre à 48,36 mmt, en hausse de 13,9% m/m

* Minerai de fer : Importations de décembre à 100,86 mmt, en baisse de 1,8% m/m

* Cuivre : Importations de décembre à 459 337,6 t, en baisse de 16,6% m/m

* Charbon : importations de décembre à 47,30 mmt, en hausse de 8,7 % m/m

Tableau préliminaire des données sur le commerce des matières premières

Vous trouverez ci-dessous les commentaires des analystes sur les données relatives aux produits de base.

Commentaire sur les exportations d'acier

TOMAS GUTIERREZ, RESPONSABLE DES DONNÉES, KALLANISH COMMODITIES

"Les exportations nettes d'acier de la Chine ont bondi en raison de l'affaiblissement de la demande intérieure et de la nécessité d'expédier davantage d'acier vers les marchés étrangers. La principale augmentation a été tirée par les produits longs, qui ont été particulièrement touchés par les difficultés du secteur immobilier chinois. Les exportations nettes d'acier de la Chine diminueront en 2024, mais resteront probablement supérieures à la moyenne des cinq dernières années."

Commentaire sur la farine de soja

ROSA WANG, ANALYSTE, CABINET DE CONSEIL EN AGROALIMENTAIRE JCI, BASÉ À SHANGHAI

"La hausse des importations annuelles de la Chine s'explique en partie par l'augmentation de la demande de farine de soja pour nourrir un cheptel porcin plus important que d'habitude, après que les entreprises porcines ont augmenté de manière agressive la taille de leurs troupeaux et industrialisé leurs exploitations."

CONTEXTE :

La Chine est le premier importateur mondial de pétrole brut et le premier acheteur de charbon, de minerai de fer et de soja.