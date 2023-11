Les importations indiennes d'huile de palme et d'huile de tournesol en 2022/23 ont augmenté respectivement de 24 % et de 54 % pour atteindre des niveaux record en raison d'une reprise de la consommation et d'une forte réduction des prix par rapport à l'huile de soja rivale, a déclaré lundi un organisme commercial de premier plan.

L'augmentation des achats par le plus grand importateur mondial d'huiles végétales pourrait contribuer à réduire les stocks d'huile de palme en Indonésie et en Malaisie et soutenir les contrats à terme de référence. Les achats pourraient réduire les stocks dans les pays de la mer Noire producteurs d'huile de tournesol.

Les importations d'huile de palme se sont élevées à 9,79 millions de tonnes métriques au cours de la campagne 2022/23 qui s'est achevée le 31 octobre, tandis que les importations d'huile de tournesol ont augmenté pour atteindre 3 millions de tonnes, a déclaré la Solvent Extractors' Association of India (SEA), basée à Mumbai, dans un communiqué.

Les importations d'huile de soja ont chuté de 12 % au cours de l'année pour atteindre 3,68 millions de tonnes, car pendant la majeure partie des mois, l'huile de soja s'est négociée à un prix supérieur à celui de l'huile de palme et de l'huile de tournesol.

Les importations totales d'huile comestible ont atteint le chiffre record de 16,47 millions de tonnes, soit une hausse de 17,4 % par rapport à l'année précédente, la décision du gouvernement de réduire la taxe à l'importation sur les huiles comestibles à 5,5 % ayant encouragé les achats à l'étranger, a déclaré la SEA.

Le gouvernement a réduit les taxes à l'importation lorsque les prix des huiles comestibles étaient en hausse sur le marché mondial l'année dernière, mais il ne les a pas augmentées après la chute des prix, a déclaré un négociant basé à New Delhi et travaillant pour une maison de commerce internationale.

"La correction des prix sur le marché mondial, associée à la baisse des taxes, a rendu l'huile comestible moins chère et a stimulé la consommation", a déclaré le négociant.

L'augmentation des importations a fait grimper les stocks d'huile végétale à 3,3 millions de tonnes au 1er novembre, contre 2,46 millions de tonnes il y a un an, selon la SEA.

L'Inde achète de l'huile de palme principalement en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande, tandis qu'elle importe de l'huile de soja et de tournesol d'Argentine, du Brésil, de Russie et d'Ukraine.

Les raffineurs indiens ont acheté de manière agressive entre novembre et janvier et entre juillet et septembre, car les prix étaient attractifs sur le marché mondial, mais ils ont réduit leurs importations en octobre en raison de l'augmentation des stocks, a déclaré Rajesh Patel, associé directeur du négociant et courtier en huiles comestibles GGN Research.

Les importations d'huile de palme du pays en octobre ont chuté de 15 % par rapport au mois précédent pour atteindre 708 706 tonnes, soit le niveau le plus bas depuis quatre mois, selon la SEA.

Les importations d'huile de soja en octobre ont chuté de 62 % par rapport à septembre pour atteindre 135 325 tonnes, soit le niveau le plus bas depuis 34 mois. L'huile de tournesol a chuté de 49 % pour atteindre 153 780 tonnes, soit le niveau le plus bas depuis 7 mois. (Reportage de Rajendra Jadhav à MUMBAI ; Reportage complémentaire de Brijesh Patel à Bengaluru ; Rédaction de Kim Coghill et David Evans)