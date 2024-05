Une attaque de drone contre le port russe de Novorossiisk, sur la mer Noire, a touché tôt vendredi le terminal de produits pétroliers Importpischeprom et le port pétrolier Sheskharis, selon des sources et une vidéo diffusée sur les médias sociaux.

Le port a été fermé peu après l'attaque, mais a ensuite repris les chargements de pétrole depuis le port pétrolier de Sheskharis et le terminal de fuel, selon des sources industrielles et les données de LSEG.

Les chargements de produits pétroliers en provenance du terminal de produits pétroliers Importpischeprom à Novorossiisk sont toujours suspendus, selon les sources.

Transneft, le monopole russe des oléoducs, n'a pas répondu à une demande de commentaire. Sa filiale, Novorossiisk Commercial Sea Port Group (NCSP), qui exploite le terminal pétrolier de Sheskharis, s'est refusée à tout commentaire.

Novorossiisk est le plus grand port russe de la mer Noire. C'est un débouché pétrolier clé pour les exportations et le transit de pétrole brut et de produits pétroliers dans le sud de la Russie. Il traite également des céréales, du charbon, des engrais minéraux, du bois, des conteneurs, des denrées alimentaires et des produits chimiques.

Le pétrolier Aframax Hera 1 a été retiré d'un poste d'amarrage de Sheskharis et ancré à une certaine distance tôt vendredi, puis les opérations de chargement ont repris, a indiqué l'une des sources. Le Hera 1 a été entièrement chargé de brut plus tard dans la journée, selon les données du LSEG.

L'Ukraine a lancé une vague inhabituellement importante d'attaques de drones contre la Russie au cours de la nuit, tuant deux personnes dans la région de Belgorod et mettant le feu à une raffinerie de pétrole à Tuapse, sur la mer Noire, ont déclaré des responsables russes vendredi.

Les installations du Caspian Pipeline Consortium, qui exporte le pétrole du Kazakhstan depuis la mer Noire, fonctionnent normalement, a déclaré vendredi le ministère kazakh de l'énergie, à la suite d'une attaque de drone dans la nuit contre la ville portuaire russe de Novorossiisk.

Le monopole russe des oléoducs Transneft a pris le contrôle du NCSP en 2018.