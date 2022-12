Les investisseurs contrariés par la Banque du Japon, Wall Street résiste

New York (awp/afp) - Les marchés mondiaux ont été pris de court mardi par un premier léger revirement de la politique monétaire de la Banque du Japon, dernière des banques centrales à se montrer plus sévère qu'anticipé par les investisseurs.

La Banque centrale japonaise (BoJ) a annoncé qu'elle tolérerait désormais une fluctuation des rendements des obligations publiques japonaises à dix ans entre -0,5% et +0,5%, "afin d'améliorer le fonctionnement du marché". Elle fixait jusque-là un plafond de 0,25%.

L'emprunt a immédiatement brisé le plafond pour frôler 0,40%.

Le yen décollait de 3,96% à 131,70 yens pour un dollar vers 21H50 GMT, proche de sa plus forte hausse quotidienne depuis 1998, et à son plus haut niveau depuis plus de quatre mois. La Bourse de Tokyo a terminé en forte baisse de 2,46%.

"Malgré les démentis, il semble bien que Kuroda (le gouverneur de la BoJ, NDLR) soit en train (...) de faciliter le chemin de son successeur pour normaliser la politique" monétaire de l'institution, estime Neil Wilson, analyste de Finalto.

"Il est difficile pour le marché de ne pas y voir un signal implicite de la BoJ indiquant que sa politique de la dernière décennie a changé et doit changer", ajoute-t-il.

Sur le marché obligataire, les taux souverains remontaient partout dans le monde, poursuivant la tendance de la veille. Le 10 ans américain était à 3,68%, contre 3,58% la veille, et le 10 ans allemand à 2,29%, au plus haut depuis le 8 novembre.

Ce climat a pesé sur les actions: Wall Street a longtemps manqué de direction avant de choisir son camp et de terminer timidement dans le vert, après quatre séances consécutives de baisse.

L'indice Dow Jones a avancé de 0,28%, le Nasdaq, à dominante technologique, est resté stable (+0,01%), l'indice élargi S&P 500 a grappillé 0,10%.

En Europe, Francfort a reculé de 0,42% et Paris de 0,35%, même si une bonne partie des pertes du début de journée ont été rattrapées. Londres (+0,13%) et Milan (+0,15%) ont fini en positif. A Zurich, le SMI a perdu 1,06%.

Sur le front des données, les investisseurs digéraient aussi des chiffres mitigés sur le marché immobilier américain, très perturbé par la hausse des taux.

Si les constructions de logements ont baissé moins que prévu de 0,5% en novembre, les permis de construire, qui donnent une idée du ralentissement à venir, ont en revanche chuté de 11,2%.

Tesla poursuit son dérapage ___

L'action Tesla a poursuivi sa descente aux enfers à 137,80 dollars, plongeant de 8,05% au milieu de la cacophonie sur ce que pourrait faire son fondateur Elon Musk qui se débat avec la direction de Twitter, qu'il a acquis au prix fort il y a deux mois.

Depuis le 1er janvier, l'action Tesla a perdu quelque 60% de sa valeur.

Les banques ravies ___

La hausse des taux d'intérêt provoquait un regain d'attrait vers le secteur bancaire. En Allemagne, Commerzbank a pris 9,17%, Deutsche Bank 5,74%. Unicredit a gagné 3,64% à Milan et Société Générale 2,26% à Paris.

Aux Etats-Unis, Wells Fargo était à la traîne (-2,01%) après une amende de 3,7 milliards de dollars que lui a infligée le Bureau de protection des consommateurs (CFPB) à cause d'irrégularités dans la gestion de prêts automobiles et immobiliers.

Du côté du pétrole et des devises ___

Le pétrole reprenait son souffle, dans un contexte général de rebond des cours, aidé également par le repli du dollar.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février s'est apprécié de 0,23%, pour clôturer à 79,99 dollars.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en janvier, dont c'était le dernier jour de cotation, il a pris 1,19%, à 76,09 dollars.

Le bitcoin avançait de 2,67% à 16.870 dollars.

afp/rp