Les principaux investisseurs institutionnels dans le secteur du pétrole et du gaz seraient ouverts à une réduction des dividendes et des rachats d'actions en faveur d'une augmentation des dépenses dans certains projets de transition énergétique, a déclaré le cabinet de conseil Deloitte dans une étude publiée mardi.

Les entreprises du secteur de l'énergie ont fortement augmenté les rendements des actionnaires grâce aux prix élevés de l'énergie, après des années de dépenses excessives pour la croissance de la production. Les sociétés pétrolières et gazières ont été les premières à distribuer des liquidités à leurs actionnaires en 2022, avec un rendement combiné de 8 % sur les dividendes et les rachats d'actions, selon Deloitte.

Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil, Chevron, BP, Equinor, Shell et TotalEnergies ont collectivement versé un montant record de 110 milliards de dollars en dividendes et en rachats d'actions aux investisseurs l'année dernière.

La plupart des producteurs ont également augmenté leurs dépenses en combustibles fossiles cette année.

Les écologistes et certains législateurs américains ont dénoncé ces pratiques et exhorté les entreprises à investir une plus grande partie de leur argent dans la transition énergétique.

Selon Deloitte, les investisseurs qui détiennent 2 300 milliards de dollars d'actions dans l'industrie mondiale du pétrole et du gaz modifient leurs attentes à l'égard des marchés de croissance plus rapidement que les dirigeants des entreprises du secteur de l'énergie.

Environ 75 % des investisseurs interrogés ont déclaré qu'ils continueraient à détenir des actions pour accélérer les investissements dans les technologies à faible teneur en carbone, même si les rendements diminuaient jusqu'à 3 %.

"Les points de vue divergent", a déclaré Kate Hardin, directrice de recherche chez Deloitte. "En fonction de votre situation, de vos dividendes et de vos rachats d'actions, vous pourriez être en mesure de réduire un peu ce taux.

Deloitte dit avoir utilisé deux décennies de données provenant des 25 plus grandes sociétés pétrolières et gazières mondiales par capitalisation boursière pour valider le soutien potentiellement contre-intuitif des investisseurs en faveur de la réduction des dividendes. Les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs avoirs à la suite d'une réduction de dividende dans plus de 60 % des cas.

Dans le même temps, les entreprises ont sous-performé l'indice S&P E&P après une réduction de dividende dans 54 % des cas.

"Cela suggère qu'il y a matière à discussion", a déclaré M. Hardin.

L'étude a également révélé une divergence dans les préférences en matière de dépenses. Environ 40 % des 150 dirigeants d'entreprises interrogés ont cité les technologies de l'hydrogène et de la capture et du stockage du carbone comme essentielles à leur stratégie.

Les investisseurs préfèrent les "technologies plus transformationnelles" telles que l'électrification des transports et les stations de recharge électrique, a déclaré M. Hardin. Environ 43 % des investisseurs interrogés ont souligné que le stockage des batteries était leur principal domaine d'investissement.

"Il y a une petite différence en ce qui concerne la vision à long terme de ce à quoi la transition énergétique pourrait ressembler en fin de compte", a déclaré M. Hardin.

Les dirigeants et les investisseurs s'accordent sur le fait que les minéraux critiques sont un domaine clé pour les investissements.

Selon Deloitte, les entreprises mondiales de pétrole et de gaz en amont devraient générer entre 2 500 et 4 600 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles entre 2023 et 2030, mais moins de 2 % des dépenses totales sont consacrées à l'énergie propre.

Alors qu'une majorité d'investisseurs institutionnels attendent davantage d'actions, 60 % des cadres interrogés ont indiqué qu'ils n'investiraient dans des projets à faible émission de carbone que si le taux de rendement interne dépassait 12 % à 15 %, contre une moyenne de 8 % en 2022, selon l'étude.

Deloitte a déclaré qu'une version complète de l'étude sera publiée plus tard cette année. (Reportage de Sabrina Valle ; Rédaction de Jamie Freed et Timothy Gardner)