Les investisseurs s'attendent à ce que la Banque du Canada passe à des hausses de taux d'un demi-point de pourcentage

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt de 200 à 225 points de base lors des six annonces de taux d'intérêt restantes en 2022, contre environ 140 points de base avant un rapport d'emploi spectaculaire ce mois-ci.

Ce pari implique que jusqu'à trois de ces réunions pourraient aboutir à des hausses supérieures aux augmentations d'un quart de point de pourcentage habituellement privilégiées par la banque centrale. La dernière fois qu'elle a procédé à une hausse d'un demi-point de pourcentage remonte à mai 2000.

L'économie canadienne pourrait être particulièrement sensible à une accélération du rythme des hausses de taux d'intérêt après que les ménages aient augmenté leurs emprunts à des niveaux records pendant la pandémie de COVID-19 pour participer à un marché immobilier très dynamique.

"La Banque du Canada doit resserrer agressivement sa politique pour maintenir les attentes d'inflation pour le consommateur et aussi pour les entreprises bien ancrées", a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse des devises pour Monex Europe et Monex Canada.

"Il s'agit de le faire maintenant, car plus tard, cela coûtera plus cher à la croissance économique."

La banque centrale a augmenté les coûts d'emprunt plus tôt ce mois-ci pour la première fois depuis octobre 2018, portant son taux directeur à 0,50 %.

Les chances d'un mouvement de plus grande envergure le 13 avril, lorsque la banque centrale fera sa prochaine annonce de taux d'intérêt, ont grimpé à 70 % après que la gouverneure adjointe de la BoC, Sharon Kozicki, a déclaré vendredi que le rythme et l'ampleur des hausses de taux d'intérêt seraient activement discutés lors de cette réunion.

La Réserve fédérale devrait également augmenter son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 50 points de base lors de sa réunion politique des 3 et 4 mai.

La ruée vers un resserrement plus agressif des taux intervient alors qu'un rallye des matières premières, déclenché par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, menace de pousser l'inflation canadienne à la hausse pour plus longtemps. Elle a touché un sommet de 5,7 % en 30 ans en février.

Le lien historique entre le dollar canadien et les prix du pétrole s'est affaibli, de sorte que la BdC ne peut plus compter sur une monnaie plus forte pour atténuer les pressions inflationnistes provoquées par la hausse des coûts de l'énergie, tandis que l'accord politique surprise du premier ministre canadien Justin Trudeau avec les néo-démocrates, plus petits et de gauche, pourrait entraîner une augmentation des dépenses qui alimente encore plus l'inflation.

DÉPASSEMENT DU TAUX NEUTRE

"Les marchés s'attendent à ce que la Banque du Canada dépasse sa propre estimation du taux neutre alors qu'elle tente de maîtriser l'inflation", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef des marchés chez Corpay.

Le taux neutre est le niveau qui devrait être en place lorsque l'économie est à son plein potentiel et que l'inflation est conforme à la cible. Il s'agit donc en quelque sorte d'un indicateur de la direction que pourraient prendre les taux d'intérêt.

La BoC doit rafraîchir son estimation du taux neutre dans le rapport de politique monétaire qui accompagne la décision sur les taux du mois prochain. Avec l'affaiblissement de la croissance de la productivité, les économistes doutent que la banque centrale augmente son estimation du niveau actuel de 2,25 %, mais elle pourrait l'associer à un signal faucon.

Plutôt que d'ajuster son estimation neutre, la BoC "pourrait guider un éventuel besoin" de dépasser le point final des taux, a déclaré Derek Holt, vice-président de l'économie des marchés financiers à la Banque Scotia.

Les investisseurs voient le taux directeur de la BoC culminer à environ 3 % l'année prochaine.