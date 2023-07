Un groupe bipartisan de législateurs américains a présenté cette semaine un projet de loi demandant à l'administration Biden de permettre aux raffineurs de pétrole d'acheter des crédits de conformité pour les lois américaines sur les mélanges de biocarburants à un coût fixe inférieur à celui du marché libre.

Cette proposition permettrait de réduire les coûts croissants de mise en conformité avec la norme américaine sur les carburants renouvelables (RFS) et d'aider les raffineries en difficulté à rester à flot à un moment où les marchés mondiaux de l'énergie sont en pleine mutation, ont déclaré les législateurs.

Dans le cadre de cette norme, les raffineurs de pétrole doivent incorporer des milliards de gallons de biocarburants dans le mélange de carburants du pays, ou acheter des crédits négociables à ceux qui le font.

Les raffineurs de pétrole soutiennent que ces obligations sont coûteuses, tandis que les partisans des biocarburants, tels que les producteurs d'éthanol et les cultivateurs de maïs, les apprécient car elles augmentent le marché pour leurs produits.

Selon le projet de loi proposé, les raffineurs pourraient acheter des crédits pour le mélange de biocarburants conventionnels, qui comprend le mélange d'éthanol à base de maïs, à un prix fixe s'ils ne sont pas en mesure de les obtenir sur le marché à des niveaux rentables, d'après un communiqué de presse.

L'annonce du projet de loi a fait chuter les prix des crédits, connus sous le nom de RIN.

"Nous pouvons et devons faire davantage pour remédier à la volatilité et à l'envolée des coûts de mise en conformité induits par des obligations en matière de carburants qui ne sont pas en phase avec la demande intérieure", a déclaré Chris Coons, qui a présenté le projet de loi avec son collègue sénateur démocrate Bob Casey et le représentant républicain Brian Fitzpatrick.

Il n'est pas certain que la mesure, dévoilée mardi, soit adoptée. Les questions relatives au RFS font généralement l'objet d'importants efforts de lobbying de la part des défenseurs du raffinage du pétrole et des biocarburants.

Le projet de loi doit être adopté à la fois par le Sénat, contrôlé par les démocrates, et par la Chambre des représentants, dirigée par les républicains, avant d'arriver sur le bureau du président Joe Biden, qui décidera s'il le signe ou non.

Les crédits pour les carburants renouvelables se sont échangés à 1,54 dollar l'unité mardi après la publication du projet de loi, contre 1,56 dollar auparavant, selon les négociants. Les crédits se sont échangés mercredi entre 1,55 et 1,56 dollar l'unité en raison de la publication des données du gouvernement américain.