(Alliance News) - Vendredi, les principaux marchés financiers européens - selon les contrats à terme sur la plateforme IG - ont tracé une trajectoire haussière avant que la cloche ne sonne, sur la base d'une séance de négociation positive à Wall Street la nuit dernière, tandis que l'attention reste fermement tournée vers les banques centrales - la Fed et la BCE - qui se réuniront la semaine prochaine.

À New York - comme mentionné - la couleur dominante était le vert, avec des achats soutenus par les données plus faibles que prévu sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis, ce qui a réduit la pression sur la Réserve fédérale pour augmenter les taux d'intérêt la semaine prochaine.

Le FTSE Mib, par conséquent, après avoir clôturé en hausse de 0,8 pour cent à 27 275,04 hier soir, a augmenté de 10,00 points.

La nuit dernière, le Mid-Cap a augmenté de 0,4 pour cent à 42 939,46, tout comme le Small-Cap à 27 331,17, tandis que l'Italian Growth a gagné 0,1 pour cent à 9 173,21.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 11,00 points, le CAC 40 de Paris de 2,50 points et le DAX 40 de Francfort de 7,00 points.

Hier soir, le Mib - majoritairement haussier - a vu Mediobanca se hisser en tête avec 2,3 %, suivi par FinecoBank et Leonardo, qui ont gagné respectivement 1,9 % et 1,7 %.

Le secteur pétrolier, alors que le Brent est tombé à 76 USD malgré l'annonce ce week-end d'une réduction de la production par l'Arabie Saoudite, a vu Eni augmenter de 0,3 %, Tenaris de 0,5 %, Saipem dans le rouge de 0,3 % et, sur le Mid, Saras en baisse de 0,5 %.

Banca Mediolanum a terminé dans le rouge de 0,2% après avoir publié ses résultats pour le mois de mai jeudi, faisant état d'une collecte nette totale de 403 millions d'euros, soit un total de 4,24 milliards d'euros depuis le début de l'année, contre 3,80 milliards d'euros pour la même période en 2022.

Banco BPM - en hausse de 0,9 % - a annoncé mercredi qu'elle avait réalisé une nouvelle émission d'obligations vertes senior non préférées, avec une maturité de cinq ans et la possibilité d'un remboursement anticipé en juin 2027, pour un montant de 750 millions d'euros.

Les ordres ont atteint 1,3 milliard d'EUR. L'obligation a été émise à un prix de 99,955 % et verse un coupon fixe de 6 %.

Intesa Sanpaolo a progressé de 0,9% après avoir présenté mercredi à Naples de nouvelles mesures dédiées au développement de l'industrie du tourisme, vitale pour l'économie italienne et du sud de l'Italie, afin de soutenir la croissance des entreprises du secteur et de saisir les opportunités offertes par le PNRR et les initiatives ministérielles.

Du côté des valeurs moyennes, Autogrill - dans le rouge de 0,2% - et le groupe Hera - qui a terminé dans le vert de 0,4% sur le Mib - ont annoncé mercredi avoir signé un protocole d'accord pour collaborer à des initiatives dans les domaines de l'économie circulaire, de la mobilité durable et de la communication environnementale, en ligne avec les objectifs de développement durable définis par l'Agenda 2030 de l'ONU.

UnipolSai a progressé de 0,5 %. La société a levé le rideau sur BeRebel, l'insurtech "pay-per-you", une première en Italie et en Europe avec une police d'assurance automobile entièrement numérique, mensuelle et basée sur le kilométrage.

BeRebel a fixé un coût mensuel minimum d'environ 10 euros, dans lequel 200 km sont inclus. À la fin du mois, tout kilomètre supplémentaire parcouru sera compensé au coût par kilomètre indiqué dans la police, qui est d'environ 2 cents par kilomètre. Les kilomètres non utilisés peuvent être reportés au mois suivant.

La collecte nette d'actifs sous gestion du Groupe Anima, qui a clôturé le mois de mai en hausse de 1,4%, est positive à hauteur de 63 millions d'euros. A la fin du mois de mai, le total des actifs sous gestion du Groupe Anima s'élevait à plus de 183 milliards d'euros.

Sur le marché des petites capitalisations, Mondo, qui a clôturé le mois de mai en hausse de 1,4 %, a été positif à hauteur de 63 millions d'euros.

Du côté des petites capitalisations, Mondo TV a clôturé en hausse de 1,1% après avoir annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord de vente avec la société coréenne JEI Broadcasting corporation pour la vente de la série Weather Heroes, saisons 1 et 2.

Bioera a pris la première place avec une hausse de 11%, suivi par Conafi Prestitò, qui a terminé en hausse de 9,0%.

Tinexta a annoncé que son directeur financier, Oddone Pozzi, a également été nommé responsable de l'information financière de la société.

Parmi les PME, CY4Gate, qui a clôturé dans le vert de 1,8%, a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord avec DeepCyber du groupe Maggioli, selon lequel DeepCyber fournira son soutien en termes de technologie et de savoir-faire en matière de renseignement sur les cybermenaces, que CY4Gate intégrera en vue de renforcer davantage sa ligne d'affaires en matière de cybersécurité.

Friulchem - dans le rouge de 1,0% - a annoncé jeudi qu'il avait approuvé la signature d'un accord-cadre avec Evultis SA pour la fourniture de certains principes actifs et intermédiaires à Friulchem par Evultis - le fournisseur historique de matières premières de la société - pour un montant total maximum sur une base annuelle de 3,5 millions d'euros et un nombre maximum de commandes, sur une période de 12 mois, de 50.

Datrix - dans le vert de 2,6 pour cent - a annoncé jeudi que ByTek, la société martech du groupe, avait prolongé sa collaboration avec Crédit Agricole Italia, se voyant confier les activités numériques de la banque jusqu'en 2024.

La société martech gère notamment les optimisations sur les propriétés liées aux portails Comptes et Hypothèques de l'acteur bancaire, avec des activités de Data Strategy et le renforcement de la stratégie sur la recherche et les conversions.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,5 %, le Nasdaq a augmenté de 1 % et le S&P 500 a progressé de 0,6 %.

En Asie, le Hang Seng a progressé de 0,6 %, le Shanghai Composite de 0,3 %, tandis que le Nikkei a clôturé en hausse de 2,0 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0776 USD contre 1,0774 USD à la clôture des marchés boursiers européens jeudi. En revanche, la livre vaut 1,2556 USD contre 1,2543 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 75,37 USD contre 76,31 USD jeudi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 964,82 USD l'once contre 1 965,67 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier économique de vendredi, à 1000 CEST, les données de la production industrielle sont attendues en Italie, suivies à 1100 CEST par la vente aux enchères des BOTs à 12 mois.

A 1430 CEST, quelques macros sont attendues au Canada, y compris le changement dans le niveau de l'emploi.

Sur la Piazza Affari, les résultats de Fenix Entertainment et de Gequity sont attendus.

