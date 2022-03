Les marchés actions avancent, les taux obligataires aussi

New York (awp/afp) - Les Bourses mondiales ont avancé mardi, tandis que sur le marché obligataire, les taux d'intérêt montaient nettement au lendemain d'un discours agressif du président de la Réserve fédérale américaine.

Paris a fini sur un gain de 1,17% à 6.659,41 points, Francfort gagnant 1,02% et Milan 0,98%. Londres a grappillé 0,46%, plus résiliente depuis le début de la crise russo-ukrainienne. Après une semaine faste, les places européennes avaient fait une pause lundi. A Zurich, le SMI a gagné 0,26%.

Wall Street a terminé sur un net rebond, le Dow Jones a gagné 0,74%, l'indice élargi S&P 500 1,13% et le Nasdaq, à coloration plus technologique, a grimpé de 1,95%.

Les marchés ont continué de digérer le changement de ton du président de la Fed, Jerome Powell, qui a dit lundi que son institution était prête à accélérer la hausse de ses taux directeurs en 2022 pour faire face à l'inflation, au plus haut depuis 40 ans.

Cette détermination semblait rassurer les investisseurs qui recherchent un peu plus de risque après un "pessimisme trop élevé" ces dernières semaines, selon Konstantin Oldenburger, analyste chez CMC Markets.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt à 10 ans américain s'élevait à 2,37% vers 19H30 GMT, en hausse de près de neuf points de base sur la séance, contre 2,14% à la clôture de vendredi.

Selon l'analyste de CMC Markets Michael Hewson, "les marchés commencent à envisager la possibilité d'un taux directeur de la Fed supérieur à 2% d'ici la fin de l'année".

Maris Ogg de Tower Bridge Advisors était plus optimiste, espérant que le marché ait enfin "touché le fond" et que "le pire soit peut-être derrière nous". La gestionnaire de portefeuilles estimait que le marché avait maintenant "pris en compte" l'attitude plus agressive de la Fed vis-à-vis de l'inflation.

En Europe aussi, les rendements se tendaient: le taux des emprunts à 10 ans de la France se rapprochait de 1% (0,956%) et celui de l'Allemagne à même échéance atteignait les 0,50%.

Le mouvement a profité aux valeurs bancaires, comme BNP Paribas (+1,69%), Deutsche Bank (+5,61%), Intesa Sanpaolo (+1,62%), HSBC (+3,15%) ou encore Wells Fargo (+4,40%).

Le pétrole se stabilise ___

Les prix du pétrole se sont légèrement repliés mardi après leur bond de plus de 7% la veille, sur fond de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, alors que l'Union européenne peine à se mettre d'accord sur un potentiel embargo sur l'or noir russe.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a perdu 0,12%, pour finir à 115,48 dollars. Il avait gagné près de 18% lors des trois séances précédentes.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en avril, dont c'était le dernier jour de cotation, a lui cédé 0,32%, à 111,76 dollars.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit ouvert à discuter de tout avec son homologue russe Vladimir Poutine pour "arrêter la guerre", si celui-ci accepte de négocier directement avec lui.

Après presque un mois de conflit, les bombardements de l'armée russe se sont poursuivis sur nombre de villes ukrainiennes, notamment Marioupol, ville portuaire ravagée.

L'aérien et l'auto bien orientés ___

À New York, Boeing a repris de la hauteur (+2,76% à 191,04 dollars), après la chute de la veille (-3,59%) à la suite du crash d'un Boeing 737-800 dans le sud de la Chine avec 132 personnes à bord. Les compagnies aériennes américaines United Airlines (+3,30%) ou American Airlines (+2,92%) sont montées aussi.

À Paris, Air France-KLM a grimpé de 2,26% et Airbus de 2,79%.

À Francfort, les valeurs automobiles ont progressé en ce jour d'inauguration de la méga-usine de leur concurrent américain Tesla (+2,50%) près de Berlin. BMW a pris 2,09%, Mercedes-Benz 1,33% et Porsche 1,82%. Le français Renault a gagné 1,75%.

Alibaba bondit ___

Les titres du géant chinois de l'e-commerce Alibaba, cotés à New York, ont bondi de 11% après que le groupe a annoncé augmenter son plan de rachat d'actions à 25 milliards de dollars contre 15 milliards de dollars.

Kingfisher prudent ___

L'action du géant du bricolage, maison mère de Castorama, a plongé de 6,32% après la publication de prévisions prudentes à cause des incertitudes géopolitiques et des risques macroéconomiques.

Du côté de l'euro et du bitcoin ___

L'euro était stable face au billet vert à 1,1024 dollar (+0,07%).

Le bitcoin montait de 3,45% à 42.555 dollars.

afp/rp