Les marchés actions en proie à des doutes, notamment sur l'inflation

Paris (awp/afp) - L'inflation, la croissance future et l'évolution des politiques monétaires continuent de peser sur les marchés boursiers, qui restent dans le rouge en Europe, tandis que Wall Street a ouvert en ordre dispersé mercredi.

A la Bourse de New York, le Dow Jones gagnait 0,22%, le S&P 500 0,12%, tandis que le Nasdaq se repliait de 0,25% vers 14H20 GMT.

De l'autre côté de l'Atlantique, seule Londres (-0,12%) réussissait à limiter la casse. Francfort perdait 0,59%, Milan 0,81% et Paris 1,03%. A Zurich, le SMI cédait 0,86%.

La baisse a été notable aussi sur les marchés asiatiques, notamment à Hong Kong (-1,7%), plombé par les valeurs des casinos de Macao, dans le viseur des autorités.

Les rendements des dettes souveraines continuaient de remonter en Europe.

L'inquiétude des investisseurs concerne d'abord la consommation en Chine: les ventes de détail ont connu en août leur plus faible progression depuis un an, avec une hausse de 2,5% alors que les analystes anticipaient un rythme de 7%, notamment en raison de l'impact du variant Delta du Covid-19.

Mais les doutes sur le niveau de l'inflation en Europe et aux États-Unis restent aussi présents: si la hausse des prix à la consommation a un peu ralenti aux États-Unis en août, selon les données publiées mardi, elle a bondi au Royaume-Uni en août à 3,2%, contre 2% en juillet.

D'autant plus que le scénario des banques centrales d'une inflation qui ne serait que transitoire ne s'est pas encore vérifié.

"Si la poussée actuelle d'inflation s'avère plus durable et surtout liée à une accélération des salaires, les banques centrales devront davantage normaliser leur politique monétaire que ce qui est actuellement anticipé, et potentiellement freiner la croissance", a estimé Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazard Frères Gestion, lors d'une conférence de presse.

Dans la région de New York, la croissance de l'activité manufacturière s'accélère considérablement en septembre, et ce, plus que prévu, confortant l'optimisme des industriels pour les six mois à venir, selon un indicateur de la Banque centrale américaine (Fed).

Cependant en août, la production industrielle américaine a progressé moins vite qu'en juillet, pénalisée notamment par l'ouragan Ida.

La semaine prochaine, la réunion de la Fed devrait permettre de préciser le début de la mise en oeuvre de la réduction du soutien monétaire via des rachats d'actifs.

Le luxe encore à la peine ___

Les données sur la consommation en Chine, un gros marché pour le luxe, ont encore affaibli ce secteur, déjà en retrait avec les annonces sur la nouvelle politique de "prospérité commune" voulue par président chinois.

A Paris, le trio LVMH (-4,16% à 620 euros), Hermès (-1,77% à 1.247 euros) et Kering (-4,39% à 620,20 euros), était de nouveau en repli marqué.

A Londres, Burberry cédait 3,15% à 1.784 pence et à Milan, Salvatore Ferragamo perdait 2,34% à 17,73 euros.

Le pétrolières en forme ___

Tullow Oil (+5,20% à 47 pence) était en nette hausse après avoir vu ses recettes stagner sur un an au premier semestre, mais son bénéfice opérationnel doubler, et a révisé sa prévision de production vers le haut de sa précédente fourchette de prévisions.

Les valeurs pétrolières étaient en hausse dans la foulée d'une progression des cours du brut: BP prenait 3,33% à 310 pence. A Paris, TotalEnergies prenait également 2,19% à 38,68 euros.

___La roue tourne pour les casinos ___

La dégringolade, entamée à Hong Kong, se poursuivait à Wall Street pour les actions des groupes de casinos, après que le gouvernement de Macao a lancé une consultation publique visant à accroître la surveillance de l'industrie du jeu.

A New York, Wynn Resorts perdait 7,86%, MGM Resorts 4,08% et Las Vegas Sand 2,57%.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre évoluait en hausse de 2,80% à 75,65 dollars à Londres vers 14H10 GMT, avant la publication des stocks de pétrole aux États-Unis.

A New York, le baril américain de WTI pour octobre progressait de 3,26% à 72,74 dollars.

L'euro montait de 0,13% face au billet vert à 1,1818 dollar.

Le bitcoin prenait 2,20% à 47.865 dollars.

afp/rp