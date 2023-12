Paris (awp/afp) - Les marchés actions sont en hausse mercredi, satisfaits des signaux de ralentissement de l'activité économique en Europe et aux Etats-Unis, jugés de bon augure avant de prochaines décisions de politique monétaire des banques centrales.

Les Bourses européennes ont clôturé en hausse (Paris +0,66% et Londres +0,34%), l'indice allemand Dax (+0,75%) affichant même un nouveau record en clôturant à 16.656,44 points, après en avoir déjà établi un la veille. A Zurich, le SMI a gagné 0,34%.

L'indice de la Bourse de Francfort a été porté par la publication des commandes à l'industrie allemande, qui ont chuté plus fortement que prévu en octobre, de 3,7%, selon les chiffres de l'institut des statistiques allemand Destatis.

Ces données "ont suscité des spéculations sur le fait que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait être contrainte de réduire fortement ses taux au début de l'année 2024", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Les marchés étaient aussi soutenus par des déclarations d'Isabel Schnabel, une membre de la BCE parmi les plus favorables à une politique monétaire stricte, qui a estimé mardi que de prochaines hausses de taux directeurs étaient improbables.

"Cette perspective s'est traduite par une forte baisse des rendements obligataires", poursuit Michael Hewson.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt allemand à 10 ans s'établissait à 2,20%, au plus bas depuis début mai, le français à même échéance était à 2,74%, au plus bas depuis début avril. Enfin, le taux d'intérêt de l'emprunt américain à 10 ans était à 4,11%, au plus bas depuis fin août.

De l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street avançait légèrement, vers 16H55 GMT, le Dow Jones gagnait 0,07%, le Nasdaq, à dominante technologique, prenait 0,14% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,08%.

La Bourse de New York était notamment confortée par des signes de refroidissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis.

Le secteur privé a créé 103.000 emplois au mois de novembre, en recul par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab, et bien inférieur aux attentes des analystes.

"Tout laisse penser, à ce stade, qu'on serait sur la fin des hausses des taux" de la banque centrale américaine (Fed), ce qui est dès lors "une première étape vers une baisse", commente Lucas Excoffier, chargé du courtage continental à Oddo BHF.

Feu vert sur l'automobile ___

Le premier constructeur européen Volkswagen (+5,36%) a annoncé qu'il devra dans les années à venir supprimer des postes pour réduire ses coûts.

A Paris, Renault a clôturé en tête de l'indice vedette CAC 40 (+5,88%) après avoir annoncé davantage collaborer avec Nissan et Mitsubishi dans certains domaines malgré le détricotage de leur Alliance.

Merck KGaA sanctionné ___

La laboratoire allemand Merck KGaA a chuté de plus de 13% après avoir annoncé l'échec de son traitement-candidat contre la sclérose en plaques, l'evobrutinib, après des tests de phase 3.

TUI, cap sur Francfort ___

Le numéro un mondial du tourisme TUI (+14,84%) a dégagé des ventes record en 2023 grâce à une excellente saison d'été et prévoit de faire encore mieux en 2024.

Essentiellement coté à la Bourse de Londres depuis sa fusion avec sa filiale britannique TUI Travel en 2014, le groupe de Hanovre a annoncé son intention de rapatrier sa cotation à Francfort.

Le pétrole au plus bas depuis juillet ___

Le pétrole WTI a glissé sous la barre des 70 dollars le baril mercredi, une première depuis début juillet, les coupes de production des pays exportateurs de l'alliance Opep+ peinant à convaincre les investisseurs, qui se focalisent sur les perspectives économiques moroses.

Vers 16H50 GMT, le West Texas Intermediate américain dévissait de 3,87% à 69,52 dollars le baril, quand son équivalent européen, le Brent de la mer du Nord, perdait 3,44% à 74,54 dollars le baril.

Sur le marché des changes, l'euro perdait 0,07% à 1,0789 dollar.

L'or cotait 2.029,91 dollars l'once, en hausse de 0,52%.

Le bitcoin était stable (-0,09%) à 43.858 dollars, bondissant de 13,05% sur la semaine.

afp/rp